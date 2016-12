Tricolorii susţin prima bătălie pentru Brazilia

Naţionala de fotbal a României începe astăzi bătălia finală pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2014. Tricolorii dispută în această seară, de la ora 21.45 (în direct la România TV), pe stadionul “Giorgios Karaiskakis” din Pireu, prima manşă din barajul pentru accederea la competiţia din Brazilia, împotriva reprezentativei Greciei. Chiar dacă gazdele sunt cotate cu prima şansă, selecţionerul Victor Piţurcă a dezvăluit că unul dintre obiective este ca elevii săi să marcheze în tur şi să obţină un rezultat care să dea speranţe înaintea returului de marţi, 19 noiembrie, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), pe “Arena Naţională” din Bucureşti.

„Este un meci dificil pentru ambele echipe. Grecia este echipa mai valoroasă şi mai experimentată şi are prima şansă, dar şi noi ne dorim calificarea şi vom face totul posibil pentru a realiza acest lucru. Pe noi ne interesează să marcăm cel puţin un gol, pentru a ne califica. În funcţie de joc, de ceea ce se va întâmpla în teren, pot să fie momente dificile, dar noi, când vom avea posibilitatea, vom ataca. Le-am cerut jucătorilor să fie calmi, să se pregătească normal, să fie liniştiţi şi să joace cu acea linişte care să creeze o atmosferă bună. Sunt două jocuri capitale pentru a ajunge la turneul final, însă nu vreau să se creeze presiune asupra jucătorilor, pentru că fotbalul este un joc”, a spus Piţurcă. Selecţionerul a anunţat că portarul Ciprian Tătăruşanu este complet recuperat din punct de vedere medical, iar fundaşul Vlad Chiricheş are şanse reale să evolueze în retur.

OPTIMISM PRINTRE GRECI. De partea cealaltă, grecii sunt foarte optimişti, declarând că se vor califica cu siguranţă la turneul final. „Cu tot respectul pentru România, am încredere nelimitată în jucătorii mei. Am încredere că noi ne vom califica. Da, arbitrul este portughez, dar se joacă Grecia - România, deci eu sunt grec. Cred că se va juca şi la aşteptare, ambele echipe vor încerca să marcheze primul gol şi, în primul rând, să nu primească. Probabil, România se va axa pe defensivă şi va încerca să ne surprindă pe contraatac. Nu cred că există o favorită în astfel de meciuri în care un mic detaliu poate schimba totul. Şi nu uitaţi că barajul are două manşe, una la noi şi una la Bucureşti”, a spus selecţionerul gazdelor, Fernando Santos.

Echipe probabile - Grecia (selecţioner Fernando Santos): Karnezis - Torosidis, Siovas, Papastathopoulos, Holebas - Maniatis, Katsouranis, Tziolis - Salpingidis, Mitroglou, Samaras; România (selecţioner Victor Piţurcă): Tătăruşanu - Măţel, D. Goian, Gardoş, Raţ - Bourceanu, C. Lazăr - Torje, Cociş, B. Stancu - Marica. Arbitri: Pedro Proenca - Bertino Cunha Miranda si Jose Tiago Trigo (toţi din Portugalia).