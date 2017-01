Tricolorii trag tare înaintea duelului cu Franţa

Naţionala României se pregăteşte la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia pentru ultimul test oficial din acest an, meciul cu Franţa, din preliminariile Campionatului European din 2012, programat sâmbătă, de la ora 22.00, pe “Stade de France” din Paris. Din cauza ploii, antrenamentul de ieri s-a desfăşurat pe un teren îmbibat cu apă şi foarte alunecos. Din această cauză, duelurile au fost destul de tari, iar Marica, Apostol şi Tamaş au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ultimul a căzut chiar în startul şedinţei de pregătire şi a continuat abia după ce medicii i-au bandajat mâna. Chiar şi aşa, în formulă aproape completă faţă de primele două partide din actuala campanie de calificare, când au lipsit mai mulţi jucători de bază, tricolorii şi-au fixat un obiectiv ambiţios. Elevii lui Răzvan Lucescu şi-au propus să obţină trei puncte în Franţa şi să facă un pas înainte în duelul cu reprezentativa “cocoşului galic”. „Lumea se aşteaptă la un meci imposibil de câştigat, dar, în ciuda criticilor, România are puterea să învingă la Paris. Acest lucru depinde numai de noi, de ceea ce vom putea realiza pe teren în acel moment. Avem nevoie de victorie şi acesta este obiectivul nostru. În momentul în care vom face egal, depindem şi de celelalte rezultate din grupă şi nu ne dorim asta. Am dat totul şi cu Albania, şi cu Belarus, însă nu ne-a ieşit cum ne-am dorit. Trebuie să batem la Paris, fără să ne gîndim că acolo a cîştigat Belarusul. Avem nevoie de multă încredere, multă dăruire, să ştim exact ce avem de făcut pe teren, să prindem o zi bună şi puţin noroc”, a spus fundaşul Raţ. Tricolorii vor susţine în această după-amiază ultimul antrenament înaintea plecării spre Paris, programată mâine. De partea cealaltă, francezii par mai relaxaţi, chiar dacă au numeroase probleme de efectiv şi au înregistrat deja un eşec pe teren propriu în aceste preliminarii. „Meciul cu România nu este decisiv nici pentru noi, nici pentru români”, a declarat selecţionerul Laurent Blanc. „Avem nevoie de victorie, avem un obiectiv comun: trebuie să câştigăm. Am jucat de câteva ori în ultimii ani împotriva românilor şi de fiecare dată a fost complicat. Sunt convins că ne aşteaptă un nou meci foarte greu contra unei echipe bune. Avem jucători foarte buni şi putem învinge, dar nu trebuie să subestimăm echipa României”, a adăugat mijlocaşul Gourcuff.