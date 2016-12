Tricolorii tremură pentru calificare

Naţionala de fotbal a României a ratat şansa de a face un pas mare către turneul final al Campionatului European din 2016, remizând aseară, pe „Arena Naţională” din Bucureşti, cu reprezentativa Greciei, scor 0-0, în Grupa F a preliminariilor. Tricolorii au bifat al treilea egal fără goluri consecutiv, la capătul unui joc slab, în care şi-au creat puţine ocazii de a marca. Forţat de presiunea fanilor, selecţionerul Anghel Iordănescu l-a introdus în formula de start pe Budescu, iar golgeterul la zi al Ligii 1 a irosit două oportunităţi bune de a înscrie. Mai întâi, a întârziat şutul şi a fost blocat de un fundaş advers, apoi mingea trimisă la colţul lung a fost respinsă cu piciorul de Karnezis. Spre finalul primei reprize, Torje a fost şi el blocat în careul grecilor, iar Keşeru a preferat să şuteze şi a făcut-o slab, deşi Hoban era perfect plasat în dreapta sa.

La reluare, tricolorii nu au mai reuşit mare lucru în ofensivă, în timp ce grecii au reuşit să ajungă şi ei la poarta lui Tătăruşanu, dar portarul Fiorentinei a parat şutul trimis de Kone. Singura veste bună pe final a venit de la Belfast, unde Irlanda de Nord a egalat şi a păstrat Ungaria la trei puncte în spatele tricolorilor. Mai sunt două etape din aceste preliminariile, iar România are nevoie de patru puncte din meciurile cu Finlanda şi Insulele Feroe pentru a merge direct la turneul final din Franţa. „Din nefericire, am terminat iar la egalitate. Am încercat să construim, dar nu am avut claritate la finalizare. Acest rezultat nu ne mulţumeşte. Nu avem forţă ofensivă şi sper ca, după revenirile lui Rusescu, Stancu şi Marica, să găsim vârful de atac care să şi înscrie. Sper că vom câştiga cu Finlanda şi vom rămâne pe un loc calificant”, a spus Iordănescu la final.

Au evoluat echipele - România (selecţioner Anghel Iordănescu): Tătăruşanu - Papp, Chiricheş, Grigore, Raţ - Pintilii, Hoban (80 Fl. Andone) - Torje, Budescu (64 Sânmărtean), Maxim (64 Ad. Popa) – Keşeru; Grecia (selecţioner Kostas Tsanas): Karnezis - Holebas, Papastathopoulos, Manolas, Kitsiou - Aravidis, Tziolis - Samaris, Fortounis (54 Kone), Fetfazidis (46 Vyntra) - Mitroglou (87 Karelis). Cartonaşe galbene: Papp / Manolas, Holebas. Arbitru: Aleksei Kulbakov (Belarus).

Tot aseară, în Grupa F, s-au mai disputat Irlanda de Nord - Ungaria 1-1 (Lafferty 90 / Guzmics 74) și Finlanda - Insulele Feroe 1-0 (Pohjanpalo 23).

Clasament: 1. Irlanda de Nord 17p (golaveraj: 12-7), 2. ROMÂNIA 16p (7-1), 3. Ungaria 13p (6-4), 4. Finlanda 10p (7-8), 5. Insulele Feroe 6p (5-12), 6. Grecia 3p (2-8).