Tricolorii vor să facă o surpriză în Grecia

Naționala de fotbal a României se pregătește la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru debutul în preliminariile Euro 2016, cu gândul la o victorie în fața Greciei, dar tricolorii nu privesc întâlnirea ca o revanșă după înfrângerea suferită în barajul de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2014. Tricolorii speră să producă surpriza și să ia cele trei puncte în partida programată duminică, de la ora 21.45, pe stadionul „Karaiskakis” din Atena. „Nu cred că este o revanşă după ce s-a întâmplat la baraj, este un meci important pentru ambele echipe. Pe noi ne interesează să ne facem jocul şi să ne întoarcem cu puncte. Suntem într-un moment în care putem să realizăm acest lucru, mai ales datorită faptului că grecii nu au jocuri în picioare, iar acesta este atuul nostru. În plus, au participat la Cupa Mondială şi eu ştiu ce înseamnă lucrul acesta. În acelaşi timp, ştiu că jucătorii greci sunt nişte luptători şi au nişte calităţi extraordinare, iar atunci când intră în teren, pot să joace pe viaţă şi pe moarte. Echipa Greciei este extrem de speculativă. Jucătorii noştri vor vedea acum greşelile pe care le-au făcut şi sper să nu mai greşească. Repet, Grecia este o echipă speculativă, nu este una spectaculoasă. Este îndeajuns să marcheze şi după aceea e foarte greu să mai câştigi cu ei”, a avertizat selecționerul Victor Piţurcă. Tehnicianul este convins că noul selecţioner al Greciei, Claudio Ranieri, va face câteva schimbări în compartimentul ofensiv al echipei. „Este foarte greu şi pentru Ranieri să schimbe ceva acum, la primul meci. Probabil că va schimba câte ceva în compartimentul ofensiv, însă nu prea văd ce. Are nevoie şi el să se informeze şi să evalueze potenţialul echipei pentru a face o stategie pentru jocuri. În general, m-am interesat foarte bine de jocul imprimat de el la echipele pe care le-a condus. Se bazează cam pe acelaşi stil de joc pe care îl avea şi Santos”, a spus Pițurcă. „Nu este o revanșă. Într-un moment important, când a trebuit, ne-au bătut. Acum este altceva, sunt meciuri de calificare. Eu spun că ei pornesc cu prima șansă. Am jucat cu ei și i-am simțit în teren și, din punctul meu de vedere, pleacă cu prima șansă”, a spus fundașul Dorin Goian, care joacă chiar în Grecia, la Asteras Tripolis.