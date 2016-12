Tricolorii vor un punct la Amsterdam

Fără şanse la primul loc al Grupei D a preliminariilor Campionatului Mondial din 2014, naţionala României speră să ciupească măcar un rezultat de egalitate în faţa Olandei, în duelul programat în această seară, de la ora 21.30 (în direct la TVR 1), pe stadionul Amsterdam ArenA, astfel încât să-şi consolideze poziţia secundă, care asigură prezenţa în barajul de calificare. Nemulţumit de evoluţia echipei la Budapesta, selecţionerul Victor Piţurcă este decis să opereze mai multe schimbări în formula de start, mizând în special pe jucătorii de la Steaua.

„Aştept o reacţie de învingători din partea jucătorilor noştri. Acel 1-4 de la Bucureşti pare un rezultat categoric, dar lucrurile pe teren au stat altfel. Am ratat câteva ocazii am avut şi neşansă, am primit nişte goluri caraghioase, dar sper ca la Amsterdam să fie invers, să rateze olandezii şi să marcăm noi. Probabil că voi opera nişte schimbări faţă de Ungaria, fiindcă avem nevoie de jucători odihniţi, care să poată alerga 90 de minute. Nu m-am decis însă în privinţa formulei de start. Chiar dacă n-ar fi marcat la Budapesta, mă gîndeam oricum la Chipciu pentru a începe cu el la Amsterdam”, a spus Piţurcă. „Nu am ajuns la capătul drumului, trebuie să ne reîncărcăm o dată cu partida de la Amsterdam şi să abordăm curajos partea a doua a calificărilor. N-am jucat la Budapesta pentru că aveam un cartonaş galben, iar antrenorul a preferat să mă pună la adăpost în ideea de a mă folosi contra Olandei. Acesta a fost argumentul pe care mi l-a explicat”, a adăugat fundaşul stânga Răzvan Raţ. Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat, tot ieri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci greu cu România, precizând că echipa antrenată de Victor Piţurcă are un sistem de joc asemănător cu acela al adversarei precedente, Estonia, dar jucători cu calităţi individuale mai bune.

Echipele probabile - Olanda (antrenor Louis Van Gaal): Stekelenburg - Janmaat, Vlaar, Mathijsen, Martins - Lens, De Guzman, Schaken - Van der Vaart, Van Persie, Robben; România (antrenor Viorel Piţurcă): Tătăruşanu - Tamaş, Chiricheş, Gardoş, Raţ - Bourceanu, Pintilii - Torje, Chipciu, Cr. Tănase - Mutu. Arbitri: Mark Clattenburg - Simon Beck şi Stephen Child. Rezervă: Lee Probert (toţi din Anglia).

Tot în această seară, în Grupa D se vor disputa partidele Estonia - Andorra (ora 19.00) şi Turcia - Ungaria (ora 20.30, Dolce Sport 2). Clasament Grupa D: 1. Olanda 15p, 2. Ungaria 10p (golaveraj: 12-7), 3. România 10p (10-6), 4. Turcia 6p, 4. Estonia 3p, 5. Andorra.

NEŞU, ALĂTURI DE TRICOLORI. Fostul fotbalist Mihai Neşu i-a vizitat, ieri, pe componenţii echipei naţionale de fotbal a României, aflaţi în cantonament la Amsterdam în vederea partidei cu Olanda. Neşu a primit un tricou cu numărul 30, reprezentând anii împliniţi de acesta la 19 februarie, inscripţionat cu autografele tuturor jucătorilor primei reprezentative. Atacantul Adrian Mutu a scris, luni, pe contul său de Facebook: „Mihai Neşu, alături de noi în cantonament! Hai România!” şi a postat o fotografie împreună cu fostul fotbalist al echipei olandeze Utrecht. Neşu, imobilizat într-un scaun cu rotile după accidentul suferit la coloană pe 10 mai 2011, are în palmares opt selecţii în echipa naţională de seniori a României şi 12 în selecţionata de tineret.