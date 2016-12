Trimis în judecată pentru trafic cu heroină

Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa a finalizat, ieri, urmărirea penală în cazul braşoveanului Gabriel-Ionuţ Rusuleţ, de 26 ani, arestat, luna trecută, pentru trafic de droguri de mare risc şi l-a trimis în judecată la Tribunalul Constanţa. Procurorii îl acuză pe Rusuleţ că a venit în Constanţa cu gîndul de a vinde heroină, fiind prins în flagrant. Adus în faţa instanţei cu ocazia arestării, tînărul a fost nemulţumit că nu are posibilitatea de a-şi face apărarea întrucît nu cunoaşte pe nimeni în Constanţa, iar mama sa este internată într-un spital de boli nervoase şi nu îl poate ajuta ca să îşi angajeze un avocat bun. Potrivit anchetatorilor, pe 30 septembrie anul acesta, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au auzit că un tînăr, ce se recomanda Gogu, venise de la Braşov la Constanţa pentru a vinde droguri. Oamenii legii l-au identificat pe Gogu în persoana lui Rusuleţ, aşa că au trimis colaboratorul sub acoperire pentru a afla ce stupefiante are de comercializat braşoveanul. Din cercetări, s-a stabilit că Rusuleţ a venit la Constanţa însoţit de un prieten, iar heroina pe care urma să o vîndă o avea ascunsă în buzunarul unei geci ce se afla în rucsac. La prima întîlnire cu colaboratorul sub acoperire, Rusuleţ i-a dat acestuia 0,2 grame de heroină cu titlu de mostră pentru a i-o arăta cumpărătorului. Ulterior, pe 6 octombrie, braşoveanul s-a întîlnit cu investigatorul sub acoperire, care s-a dat drept cel interesat să achiziţioneze cele 100 de grame de heroină în schimbul sumei de 4.000 de euro. Flagrantul a avut loc în parcarea de la Aqua Magic, în maşina poliţistului sub acoperire, unde Rusuleţ i-a vîndut omului legii două punguţe în care se afla cantitatea de 89,7 grame de heroină. Gabriel-Ionuţ Rusuleţ a recunoscut comiterea faptei şi le-a spus anchetatorilor că prietenul lui, care l-a însoţit de la Braşov la Constanţa, nu avea habar că urmează să vîndă heroină.