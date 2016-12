Trimisă după gratii pentru țepe cu locuințe ANL

Tribunalul Constanța a dat, ieri, sentința în dosarul în care o constănțeancă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată pentru că au păcălit două persoane naive, de pe urma cărora au reușit să obțină sume importante de bani. Olimpia Caragea a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare cu executare și Marian Clemet a primit un an și zece zile cu suspendare, ambii fiind acuzați de trafic de influenţă, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sentința nu este definitivă. În același dosar a fost deferit justiției și complicele celor doi, Aurel Cătălin Zaharia, care, însă, a fost judecat separat. Conform anchetatorilor, în 2008 şi 2009, Olimpia Caragea ar fi păcălit două persoane, cărora le-ar fi cerut 4.000 de euro şi 20.000 de lei, promiţându-le că le va face rost de locuinţe ANL. Ea le-a spus victimelor că are relaţii la Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) şi că-l poate convinge pe directorul acestei instituţii să îi dea o mână de ajutor. Încrezători, oamenii i-au dat Olimpiei Caragea banii ceruţi. După câteva luni, perioadă în care femeia i-a dus cu vorba, victimele au realizat că au fost ţepuite şi au depus plângeri la Poliţie. Anchetatorii au pornit cercetările şi, la scurt timp, au primit un alt denunţ împotriva Olimpiei Caragea. Oamenii legii spun că un constănţean a reclamat că femeia l-a înşelat cu 4.700 de euro, promiţându-i că-l ajută să obţină un credit bancar imobiliar în condiţii avantajoase. Oamenii legii spun că inculpata a susţinut că-l cunoaşte pe directorul băncii şi că acesta vrea 4.000 de euro şpagă pentru a aproba dosarul. În timpul anchetei s-a aflat că afacerile femeii au fost mai vaste. Procurorii spun că, în 2009, Olimpia Caragea a falsificat ştampila şi documentele firmei la care lucra Marian Clement, pentru a întocmi adeverinţe fictive de salariat pe numele soţului ei şi pentru Aurel Cătălin Zaharia. În baza acestor acte, ea a obţinut trei împrumuturi bancare pentru sume cuprinse între 3.000 de lei şi 5.000 de lei. A fost, însă, depistată în momentul în care a depus a patra cerere, pentru un credit de nevoi personale. Angajaţii băncii au verificat documentele prezentate de Olimpia Caragea şi au aflat că sunt false. Atunci au anunţat autorităţile, care au adăugat încă o infracţiune la „palmaresul” inculpatei.