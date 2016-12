Trimişi în judecată în dosarul “Fraude la referendum”

20:33:52 / 19 Ianuarie 2014

2014

...va monitorizam domnilor, stim ca aveti influente si sunteti ajutati, tocmai de-aici si amanarile , unele fara motivatie in fond, asta-i influenta din Romania, m-am intors in tara si descopar cu stupoare ca voi inca nu ati terminat procesul... Chiar sunteti bine, hmmm! ... pai pe cine naiba aveti acolo "oameni buni", sa-l punem alaturi de voi, la zid... mdaaa !!! aflam repede , la urmatoarea sentinta am inteles de la cativa cunoscuti ca aproape ati rezolvat, vom vedea cat de aproape, vor mai cadea si alte capete de-astea "rotunde si mari"... toata Lumina sare-n sus de bucurie daca s-ar face dreptate privind atitudinea voastra, speram si noi la cateva condamnari, poate asa mai lasa-ti din tupeul ala ordinar si infect.