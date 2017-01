Trimiteri în judecată în dosarul „Corupţie la Ministerul Agriculturii”

Secretarul general în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Virgil Găman, și fostul secretar de stat în MADR, Nagy Peter Tamas, au fost trimiși în judecată de DNA, în stare de arest preventiv, într-un dosar în care sunt acuzați de corupție. Potrivit unui comunicat de ieri al DNA, Virgil Găman este acuzat de luare de mită (două infracțiuni), instigare la spălare de bani (două infracțiuni), și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată (două infracțiuni), iar Nagy Peter Tamas este acuzat de trafic de influență, instigare la spălare de bani, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, luare de mită, participație improprie la spălare de bani și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În același dosar, au fost deferiți justiției administratorii unor societăți comerciale, respectiv Zoltan Jozsef Haller, Claudiu Vasilescu, Iulian Aldea și Daniel Bogdan Crăciunoiu. Conform DNA, în cursul lunii octombrie 2014, cu ocazia organizării unor evenimente agricole, Virgil Găman, în calitate de secretar general al Ministerului Agriculturii, și Nagy Peter Tamaș, în calitate de secretar de stat, în contextul îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile de serviciu, au pretins de la persoane din conducerea firmei organizatoare suma de 40.000 euro. Această sumă de bani, ce reprezenta o parte din valoarea de 414.160 euro a contractului încheiat între firma organizatoare, în calitate de prestator, și Ministerul Agriculturii, în calitate de beneficiar, urma să fie virată către cei doi oficiali prin intermediul unei firme agreate de aceștia. Deoarece persoanele din conducerea firmei organizatoare le-au spus celor doi secretari din Ministerul Agriculturii faptul că suma de 40.000 euro nu poate fi plătită către o singură societate comercială, întrucât competențele lor sunt limitate la semnarea contractelor cu o valoare de până la 15.000 euro, cei doi au fost de acord ca suma de 40.000 euro să fie plătită către mai multe firme agreate de ei.

Astfel, în data de 11 decembrie 2014, cei doi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, beneficiind de ajutorul lui Iulian Aldea, au primit, prin intermediul firmelor administrate de Zoltan-Jozsef Haller, Claudiu Vasilescu și Daniel Crăciunoiu, suma totală de 176.904 lei, din care 64.480 lei i-au revenit lui Nagy Peter Tamaș, iar restul lui Virgil Găman. Pentru a ascunde adevărata natură a dispoziției și circulației banilor, Virgil Găman și Nagy Peter Tamaș i-au determinat pe administratorii firmelor respective să întocmească, în fals, mai multe contracte de prestări servicii către firma organizatoare. În aceeași perioadă și în același context, Nagy Pater Tamas, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și coordonator al activității Agenției Naționale de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, a pretins de la reprezentanții firmei organizatoare, la data de 17 octombrie 2014, și ulterior a primit suma de 45.880 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în coordonarea participării agenției menționate mai sus la evenimentele respective. Pentru a ascunde adevărata natură a dispoziției și circulației banilor, Nagy Peter Tamas l-a determinat pe administratorul unei firme să întocmească, în fals, un contract de prestări servicii către firma organizatoare, fără însă ca acesta din urmă să aibă cunoștință de activitățile infracționale ale secretarului de stat. Conform comunicatului, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI. Dosarul se va judeca la Tribunalul București.