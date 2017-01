Bărbatul casnic are trăsături şi apucături muiereşti. Poate fi uşor depistat după gesturile sale specifice bucătăriei tradiţionale. În materie de cunoştinţe generale, este expert în gogonele. De altfel, e la zi cu toate noutăţile apărute la editura “Cartea de bucate pe înţelesul tuturor”. În piaţă, printre tarabe, îl auzi cum negociază la sînge firul de mărar. În materie de reţete culinare, este imbatabil, invocînd mereu talentul şi simţurile moştenite de la o străbunică de-a sa. Sînt femei care se plîng tuturor că bărbatul le-a dat borşul… În astfel de situaţii, evitaţi confuziile regretabile. Masculii specializaţi în datul borşului pe nas nu au nicio legătură cu arta culinară, ci cu arta mizerabilă a boxului casnic. Aprecierea este valabilă şi în cazul bulionului… Bărbatul casnic este un personaj milos şi sentimental. Ori de cîte ori trebuie să iasă cu covorul la bătut, îşi face probleme de conştiinţă. Să nu dea prea tare, să nu lovească direct în franjuri… Într-un cuvînt, să nu rupă sau să nu rănească. Cei mai slabi de inimă preferă aspiratorul. După ani de zile petrecuţi în faţa bătătorului de covoare, bărbatul casnic s-a ales cu o reputaţie proastă, aceea de bătăuş. În cazul său, propaganda s-a dovedit a fi nefastă şi nedreaptă. Bărbatului casnic îi place la nebunie la cratiţă. Pentru el, cratiţa reprezintă mediul în care se simte cel mai bine. Personalitatea sa se regăseşte în universul oalelor. Bărbatul casnic nu este întotdeauna şi cel mai harnic. Sînt masculi care trăiesc ca nişte paraziţi pe spatele nevestei. Unui astfel de specimen i-am putea spune mult mai simplu trîntorul casnic. Cunosc indivizi care nu au muncit niciodată în viaţa lor. Nicăieri. De cînd îi ştiu, stau în papuci de casă şi dormitează. În timp ce femeia munceşte de se speteşte, trîntorul casnic vegetează cu nesimţire. Dacă e iubit! Călăuzit de simţurile sale de putoare ordinară, căreia nu-i pasă de nimeni şi de nimic, a învăţat să umble la poşeta nevestii. Vorba aia, are şi omul nevoie de bani de ţigări, un şpriţ sau o cafea. Trîntorul casnic nu are habar cît costă o pîine şi nici de unde poate fi cumpărată! Dacă i se aduce totul la nas! Pînă la urmă, bărbatul casnic poate fi un exemplu pentru societate, chiar dacă nu mai este la modă… În schimb, trîntorul casnic nu ştie decît să se înmulţească vertiginos. Sînt masculi care s-au învăţat să trăiască pe spinarea femeii. O confundă pesemne cu o cămilă cu cocoaşele pline cu lapte şi miere… O să rîdeţi, trîntorului casnic nu-i plac produsele lactate, pentru că nu fac parte din gama băuturilor fine. Trîntorul casnic emite tot felul de pretenţii aberante. Ca să nu mai vorbesc de fanteziile lui culinare. Ştie doar să ceară. Se pare că şi statul cu burta în sus dăunează. Aud că au fost situaţii cînd trîntorul casnic a prins rădăcini. Chiar şi muşchi de copac. Pentru el, mediul adecvat este cel fără muncă. Ca intelectual stătut, e adeptul lozincii care susţine că munca este pentru tractoare. Bărbatul casnic este o comoară. Trîntorul casnic este o otravă. Dumnealui zice că vrea să-şi trăiască viaţa. Ca să trăiască el cît mai bine, cei din jur trebuie să se sacrifice! Dacă nu le convine, au o singură şansă. Să facă ciocul mic!