Trio constănţean de la FC Farul la Viitorul

PĂCURARU, LARIE, PANTELIE. Sătui să tot aştepte plata restanţelor, jucătorii de la FC Farul au început să-şi caute alte echipe. După ce Kehinde Fatai s-a înţeles cu Astra Ploieşti, iar Mansur şi Henry au devenit liberi de contract, alţi trei fotbalişti de bază se află la un pas de a semna cu o altă grupare din Liga a II-a. Astfel, Vasile Păcuraru, Ionuţ Larie şi Cristian Pantelie au avut discuţii cu nou-promovata Viitorul Constanţa şi sunt aproape de o înţelegere cu gruparea patronată de Gheorghe Hagi. „Îmi doresc mult să merg la Viitorul, pentru că este multă seriozitate. Nu contează că voi juca tot în liga secundă, pentru că se doreşte performanţă şi, în plus, voi rămâne acasă. Mai am trei ani de contract cu FC Farul, însă mi-am depus memoriu să devin liber de contract, deoarece nu am mai primit nicun salariu din luna iunie”, a declarat Păcuraru. În vârstă de 23 de ani, fostul internaţional de tineret a fost crescut de FC Farul şi a debutat în prima ligă în urmă cu cinci ani, sub comanda lui Momcilo Vukotic. În schimb, Ionuţ Larie mai are încă un an de contract cu formaţia de pe litoral, dar speră să primească acceptul conducerii de a pleca fără pretenţii financiare. Al treilea jucător dorit de Viitorul este Cristian Pantelie, atacantul care a marcat 12 goluri în sezonul abia încheiat. În vârstă de 25 de ani, jucătorul care a cunoscut consacrarea la Delta Tulcea, unde a fost împrumutat de FC Farul, ar putea pleca şi el liber de contract. În plus, mijlocaşul Florin Pătraşcu a fost declarat liber de contract, întrucât nu a fost plătit din ianuarie. „Am mai multe oferte, inclusiv din Liga I, dar nu mă grăbesc”, a spus Pătraşcu.

DOAR LIBERI DE CONTRACT. Preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, a declarat că a vorbit cu cei trei jucători, dar nu despre un eventual transfer. „Am discutat mai tot timpul cu aceşti jucători, pe care-i cunosc de când erau juniori. De data această au venit la mine să-mi ceară un sfat, din punct de vedere juridic, pentru că nu şi-au mai primit banii de la începutul anului. Le-am explicat că, dacă nu depun memoriu pentru a deveni liberi de contract în termen de 15 zile de la încheierea sezonului, vor sta cu mâna întinsă şi vor aştepta plata restanţelor. Mi-au spus că ajunseseră la o înţelegere cu conducerea clubului, conform căreia renunţau la datorii în schimbul unei hârtii, prin care puteau pleca fără pretenţii financiare, însă nimeni nu le-a mai răspuns la telefon. Le-am spus că au uşa deschisă la noi, dacă vor veni liberi de contract, dar nu am discutat mai multe în acest moment”, a explicat Peniu, care a dezvăluit şi motivele pentru care au fost achiziţionaţi jucătorii originari din Constanţa: „Şi-au bătut joc de ei. Jucătorii tineri de la club au fost lăsaţi la voia întâmplării şi nu mă refer la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Când a venit cineva să-i transfere, au sărit toţi să ia bani. Când nu, i-au dat afară pentru că nu au valoare. Noi i-am cules de pe drumuri şi i-am reintegrat în circuit. În plus, chiar dacă i-am luat liberi de contract, am plătit celor de la Farul grilă de formare. Sau, în unele cazuri, am compensat-o cu datoriile pe care le aveau la jucători, pentru ca FC Farul II să fie programată în campionat. Eu sunt farist, pentru că Farul mi-a dat enorm, însă clubul de acum nu reprezintă nimic din ceea ce a însemnat Farul”.