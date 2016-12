Triplă lansare editorială la Colegiul „Tomis”

17:40:42 / 23 Martie 2015

Despre lansare

Vineri, 20 martie, a avut loc în sala de Festivităţi a a Colegiului TOMIS din Constanța, tripla lansare a cărților : Basarabia, pământ străbun, editura NextBook, 2014; Antologie jurnalistică vol.III – Interviuri, cronici, reportaje, editura NextBook Constanţa, 2014 şi Monografia comunei Borcea, editura NEXT book, Constanța, 2014 de Vasilica Mitrea, precum și a reeditărilor Stiai că timpu-i colorat? şi Cândva…. Prietene, editura NextBook, Constanţa 2015, de aceeași autoare. Acțiunea a fost moderată de prof.dr. Traian Brătianu. După o succintă trecere în revistă a titlurilor apărute sub semnătura autoarei, a luat cuvântul doamna prof.univ.dr. Olga Duțu, care a făcut - pentru început - aprecieri cu caracter general referitor la personaitatea scriitoarei, pe care o consideră - date fiind cunoștințele, ambiția, conștiinciozitatea și seriozitatea acesteia, la care trebuie adăugate talentul și prolificitatea literară - un adevărat fenomen psihologic. Vorbitoarea a evocat cu emoție vizitele în Basarabia (Chișinău și Căușeni), unde V.Mitrea a fost întâmpinată cu căldură și speranță, cu bucuria moldovenilor noștri de a se regăsi în paginile cărții, autentic document de istorie națională. A amintit că a cunoscut -o pe autoare la cenaclul Mihail Sadoveanu din cadrul Cercului Militar din Constanța, unde, de altfel, activează mai mulți profesori, intelectuali autentici, ce s-au dedicat vocației de scriitor, îndeosebi, după pensie, când - în fine - au găsit răgazul de a se exprima în scris, cum își doriseră dintotdeauna. În continuare, a vorbit doamna prof.drd. Alexandra Flora Munteanu, vicepreşedinta Societăţii de Haicu, Constanţa, amintind, de asemenea, vremea și împrejurările din care datează prietenia sa cu Vasilica Mitrea, de rolul regretatei prof. și scriitor Maria Pop în această relație. Neobosită și cu o curiozitate specifică ziaristei - scriitoarea a început ca redactor la revistele Camarazii, Emel, apoi Dobrogea Culturală şi Arma Pontica, - astfel o caracterizează prietena sa Alexandra Flora Munteanu. S-a referit, mai ales, la antologia jurnalistică, unde autoarea surprinde locuri, oameni și fapte surprinzătoare, greu de uitat, din timpuri recente și nu numai: Piteștiul de trist renume pentru suferința deținuților politici, colectivizarea, transferul de populație, toate prezentate cu realism și o putere de sugestie remarcabilă, din care nu lipsesc nici elemente de psihologie, etnografie și folclor. Urmează prof. Arșaluis S.Gurău, care prezintă o recenzie cu note eseistice la romanul Cândva… prietene. Încadrând personajele principale - cele trei colege de apartament: Ramona, Sanda și Laura - în generația actuală, căreia îi aparțin prin vârstă, educație, mod de viață, într-o măsură mai mare sau mai mică, observă că ele se și diferențiază prin principiile cărora le slujesc și care fac din ele personalități și destine diferite. Prin traiectoria existenței fiecăreia, prin recompensa ori sancțiunea aplicată de viață în funcție de modul lor de a concepe să trăiască, scrierea are și o profundă valoare educativ-moralizatoare. În cele o sută cincizeci de pagini - căci conciziunea o caracterizează pe scriitoare - ni se înfățișează o „felie de viață” adevărată, convingătoare prin sinceritatea și talentul de creație al autoarei. O mențiune specială se cuvine tehnicii scriitoricești, îndeosebi celei cunoscute ca „povestirea în povestire”, când în final, este introdus un personaj nou, fără vreo relație cu subiectul propriu-zis, într-o secvență cu valoare de simbol, ce aruncă o lumină nouă asupra faptelor, invitând cititorul la meditație și reflecție asupra propriei vieți, asupra existenței, în scriitoare