Triplă tragedie la Constanța! Copilul și părinții, găsiți morți în casă!

S-au luptat ani în șir cu boala teribilă de care copilașul lor suferea, sperând în permanență într-o vindecare miraculoasă, dar viața s-a dovedit necruțătoare. Este povestea sfâșietoare a lui Nicușor Corneliu Aravă, de 47 de ani, și a soției sale, Vanghelița Aravă, de 46 de ani, din Constanța, părinții unui băiețel de nouă ani care a fost diagnosticat în 2008 cu o tumoare cerebrală.

Anchetatorii cred că cei doi și-au pus capăt zilelor după ce fiul lor, Cristian Dimitris Aravă, a fost răpus de maladie...Tragedia a avut loc în apartamentul lor, situat într-un bloc de pe bulevardul Tomis, din zona "Boema".

Cazul cutremurător a ajuns în atenția autorităților miercuri, în jurul prânzului, atunci când o rudă de-a familiei a alertat autoritățile după ce a venit în vizită la soții Aravă, a găsit ușa încuiată și nu a primit niciun răspuns. Speriată că ceva grav s-ar fi putut întâmpla, a sunat la 112.

La locul nenorocirii au ajuns, în scurt timp, pompierii militari și polițiștii. În momentul în care au intrat în locuința familiei Aravă, aceștia au avut parte de o imagine terifiantă. Bărbatul, Nicușor Corneliu Aravă, de 47 de ani, a fost găsit în bucătărie, spânzurat cu un cablu... Imediat, oamenii legii au intrat în sufragerie. Acolo i-au găsit, zăcând fără suflare pe o canapea extensibilă, pe Vanghelița Aravă și pe fiul ei, Cristian Dimitris Aravă, amândoi acoperiți, se pare, cu o pătură... Medicii care au răspuns solicitării nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesele celor trei victime.

Polițiștii și criminaliștii chemați la fața locului au pornit imediat cercetările. Aceștia au constatat că ușa locuinței fusese încuiată pe interior și că nu existau semne de forțare. Oamenii legii spun că pe trupul neînsuflețit al micuțului de nouă ani nu au fost găsite urme de violență. Polițiștii au continuat căutările și au descoperit în apartament un jurnal în care unul dintre părinți scrisese un mesaj sfâșietor: "Dacă fiul nostru moare, murim și noi!". S-a conturat astfel ipoteza că soții Aravă și-au pus capăt zilelor după ce băiețelul lor a fost răpus de boala cumplită de care suferea. Polițiștii și procurorii spun că necropsiile care urmează să fie efectuate sunt vitale pentru cursul acestei anchete. "Nu știm exact care sunt cauzele decesului copilului, dar se pare că acesta suferea de o tumoare canceroasă de mai mult timp. Cel mai probabil, mama s-a spânzurat. Ea ar fi fost, se pare, ajutată de soț să își pună capăt zilelor. Acesta ar fi așezat-o apoi pe canapea, lângă copil. Bărbatul a fost găsit în bucătărie, spânzurat cu un cablu electric de un cui din tavan", a declarat procurorul Zafer Sadâc, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

JURNAL GĂSIT ÎN CASĂ Polițiștii au mai găsit în locuința familiei Aravă un carnet în care părinții păstrau o evidență a medicamentelor administrate băiețelului. "Ultima adnotare din acest carnețel datează din seara de 2 noiembrie, de la ora 23.30. Nu știm ce s-a întâmplat în continuare. Într-o altă cameră din locuință a fost descoperit un caiețel în care erau scrise 13 pagini, cel mai probabil de către mamă și de către tată. Din primele date, se pare că explicau acolo că nu mai pot suporta boala copilului, că au hotărât să plece într-o altă lume", a adăugat procurorul Zafer Sadâc. Surse judiciare spun că familia Aravă ar fi locuit timp de mai mulți ani în Grecia și se întorsese în Constanța de ceva timp.

Povestea familiei Aravă este una sfâșietoare... Părinții au vorbit pe un blog despre situația medicală gravă a fiului lor, despre momentul în care au primit cumplita veste, dar și despre greutățile ce au urmat. Redăm în continuare câteva pasaje.

"Nu în urmă cu mult timp, ne credeam o familie fericită, modestă, dar bogată prin bijuteria cea mai de preț din viața unui om, cadoul de la Dumnezeu, și anume copilul nostru Cristian Dimitris, în vârstă de 3 ani, un copil mult dorit, care a venit pe lume după 2 ani de așteptări și 7 ani de căsnicie. Un copil perfect sănătos și frumos, care ne-a schimbat viața în totalitate și care a devenit centrul Universului nostru. Dar iată că viața, din păcate, este extrem de dură și nu știi niciodată ce-ți oferă. (...) În ziua de 31 octombrie începe calvarul vieții noastre. Ca în fiecare zi, am ieșit afară la joacă, în apropierea casei. (...) Ajungem acasă pentru masa de prânz și dintr-o dată Cristian îmi spune că-l doare capul. La început am crezut că joacă teatru (auzindu-mă pe mine uneori), dar insistă să-l iau în brațe și-mi spune din nou ”mami, mă doare capul”. Am crezut că soarele a fost de vină și chiar mi-am reproșat că nu i-am luat șapca".

VESTE TERIBILĂ Pentru că durerile au persistat, oamenii povestesc că și-au dus fiul la spitalul de copii din capitala Greciei, unde locuiau la acea vreme. Micuțul a fost internat și, după un set de analize, medicii au pus un prim diagnostic. "A doua zi ne cheamă medicul neurochirurg în cabinet și ne dă vestea cumplită, cum că fiul nostru are un chist adânc în creier.ȘOC!!!Am simțit că vreau să mor chiar în momentul acela, totul în jurul nostru se năruie, nu se poate reda în cuvinte ce simt o mamă și un tată la aflarea unei asemenea vești îngrozitoare, despre propriul lor copilaș dulce, care nu împlinise încă nici măcar 3 anișori… (...)După o săptămână, sub supraveghere medicală, i se face copilului o nouă analiză și se constată că, de fapt, nu este chist, ci tumoare cerebrală, denumită craniofaringiom... (...)Toată lumea, începând cu părinți, frați, rude, prieteni și cunoștințe, încerca să ne încurajeze, cum că totul va fi bine (și le mulțumim că sunt alături de noi), dar nu este deloc ușor, aveam sentimentul cănumainouă ni se întâmplă lucrul acesta cumplit și că ceilalți din jurul nostru nu au cum să înțeleagă neliniștea din sufletele noastre împietrite de durere".

"I-AM PROMIS CĂ NIMIC NU-I VA FURA COPILĂRIA" De-a lungul anilor, Nicușor Corneliu Aravă și soția lui au făcut tot posibilul pentru a învinge boala teribilă și au mers la diverse clinici din Europa. "Încă de la început, pe patul de spital, am promis copilului meu că nimeni şi nimic nu-i va fura dreptul la copilărie şi că vom merge până în pânzele albe dacă e nevoie", scriau aceștia pe 26 mai 2010. Cei doi mărturiseau atunci că speranțele lor că băiatul își poate reveni primiseră o grea lovitură. "În urma RMN-ului făcut în aprilie 2010, s-a constatat că tumoarea (partea chistică, de fapt) din păcate s-a mărit foarte mult şi exercită o presiune enormă asupra hipotalamusului, care mai devreme sau mai târziu va distruge funcţiile ireversibil (somn-veghe, proporţie calorică, temperatura corpului etc.) şi din acest motiv trebuie făcut ceva cât mai urgent posibil. Speranţa noastră potrivit căreia Cristian este un norocos şi că acel chist va stagna s-a spulberat. Mă înnebuneşte gândul că în orice moment i se poate întâmpla ceva rău".

Mărturiile celor doi părinți pot fi citite integral accesând link-ul https://dansantimbreanu.wordpress.com/cristian-dimitris-arava-povestea-celui-mai-mic-pacient-de-pe-acest-blog/.

Ancheta autorităților continuă. Oamenii legii așteaptă acum verdictele medicilor legiști, care au misiunea de a stabili când au survenit decesele celor trei victime, dar și cauzele exacte.