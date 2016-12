Triunghi amoros cu scântei

Se pare că povestea de iubire a vedetei TV Gabriela Cristea este întunecată de faptul că junele său iubit, Tavi Clonda, ar fi implicat deja într-o altă relaţie. „Tavi are o iubită de mulţi ani, vreo şapte. Recent, m-am văzut cu ei. De când ne cunoaştem, peste tot vine cu iubita lui. E un băiat OK, fidel, cântă bine. Nu umblă aşa, teleleu! Acum, nu ştiu ce e în familia lor, dar nu i-am văzut să aibă vreun conflict. De Gabriela nu am auzit nimic niciodată, nu l-am văzut în viaţa mea cu ea”, a mărturisit un apropiat al lui Clonda, pentru un tabloid bucureştean.

Dacă vedeta TV nu are prejudecăţi legate de vârstă - solistul care cântă în band-ul emisiunii „Te vreau lângă mine” este mai mic decât Gabi cu patru ani -, ea va trebui să accepte o nouă provocare, un eventual „menage a trois”.