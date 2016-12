Triunghiular între Portul, CS Eforie şi Vulturii Cazino

Miercuri seară, pe Stadionul “Portul“ din Constanţa, s-a desfăşurat un triunghiular între formaţiile constănţene Portul, Vulturii Cazino şi CS Eforie. S-au disputat reprize de câte 45 de minute, iar Portul Constanţa a fost singura echipă care a câştigat ambele confruntări: 1-0 cu Eforie (gol Curtnazar) şi 2-0 cu Vulturii Cazino (Boghici şi Radu). Pe locul secund s-a clasat CS Eforie, învingătoare, cu 4-0 (Caluda, Pelican, Roman şi Bambergher), în faţa celor de la Vulturii Cazino. „Ar fi trebuit să jucăm un meci de verificare cu o altă echipă, dar ne-au transmis în ultima clipă că nu se mai pot prezenta şi am fost nevoiţi să căutăm un alt joc. Am participat în cele din urmă la acest triunghiular şi consider că cele două partide au fost utile, pentru că jucătorii au avut în primul rând ocazia să joace. Avem nevoie de cât mai multe meciuri înainte de startul campionatului pentru că doar ele ne pot spune cam pe unde ne aflăm în acest moment“, a declarat antrenorul celor de la Eforie, Gabriel Şimu. Iată şi echipele din partida Portul - CS Eforie, care a decis câştigătoarea triunghiularului - CS Eforie (antrenor Gabriel Şimu): Gândac - Della, Croitoru, Gospodin, Şuta - Boritz, Leonte, Potoşcă, M. Petre - Paraschiv, Chirilă; Portul (antrenor Doru Lupu): Geangoş - Cojocariu, Chiriac, Dinu, Curtnazar - Ianţoc, Chiperi, Ţigău, Rotaru - Radu, Cealîcu.