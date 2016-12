Trofeul Anim’est a ajuns în Belgia

Filmul belgian „Oh Willy...”, de Emma De Swaef şi Marc James Roels, a fost distins, sâmbătă seară, cu Trofeul celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Anim\'est, eveniment care s-a desfăşurat între 5 şi 14 octombrie, la Bucureşti. „Oh Willy...” i-a convins pe cei trei membri ai juriului că merită premiul cel mare întrucât este „o realizare minunată care arată exact aşa cum se simte: sensibil şi tandru, în timp ce se joacă cu o paletă subtilă de emoţii”. Regizoarea Emma De Swaef nu este la prima participare la Anim’est, în 2009 câştigând menţiunea specială a juriului, la categoria film studenţesc.

Premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj i-a revenit filmului ceh „Alois Nebel”, în regia lui Tomas Lunak, iar cel mai bun film de scurtmetraj a fost adjudecat de filmul „Tatăl/ Father”, o producţie Bulgaria-Croaţia-Germania, 2012), „un mozaic curajos al unei relaţii părinte-copil eşuate, care demonstrează cea mai expresivă putere a filmului de animaţie: aceea de a face invizibilul vizibil\".

De asemenea, filmul finlandez „Roire/ Swarming” - regia Joni Mannisto a primit trofeul pentru cel mai bun film studenţesc, în timp ce premiul pentru cel mai bun film din secţiunea Balkanimation a mers în Bulgaria, pentru „O zi anunţată/ Rew Day” - regia Svilen Dimitrov. Anul acesta, Premiul pentru cel mai bun film românesc „Viorica Bucur” i-a fost oferit filmului „Hunger” - regia Alexei Pătraşcu.

Premiul pentru cel mai bun videoclip a fost acordat clipului „Have You Seen My Sister Evelyn” - regia Hoku Uchiyama, iar cel mai bun clip publicitar a fost desemnat „Fish Face” - regia Alexander Dietrich, Dominic Eise, Johannes Flick din Germania. Premiul pentru cel mai bun film de scurtmetraj din secţiunea Minimest a fost acordat producţiei americane „Crăciun cu Clopoţei/ Jingle All the Way” - regia Chel White,

Pe placul publicului a fost scurtmetrajul australian din secţiunea Animash, „Cheia lipsă/ The Missing Key”, în regia lui Jonathan Nix.