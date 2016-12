Trofeul „Dor de cânt românesc” a ajuns în Gorj

De două zile, comuna Cumpăna şi-a mai ostoit aprigul dor de cânt autentic românesc, aducând pe scena Casei de Cultură din localitate aprox. 60 de tinere speranţe ale folclorului românesc din toate zonele etnografice ale ţării. Emoţionaţi şi mândri în hainele de sărbătoare, copiii şi tinerii cu respect pentru străbuni şi tradiţie şi-au reunit glasurile, sâmbătă şi duminică, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Naţional de Folclor pentru Tinerii Interpreţi „Dor de cânt românesc”.

„VEŞNICIA S-A NĂSCUT LA SAT” Gala de premiere a festivalului, care a avut loc, ieri, la Casa de Cultură, a fost precedată de cuvântul gazdei, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju şi de binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Această manifestare este hrană pentru sufletul celor care iubesc frumosul, cu motto-ul Asociaţiei Comunelor din România, sub egida căreia se desfăşoară acest festival: „Veşnicia s-a născut la sat”, cum spunea Lucian Blaga”, a spus gazda manifestării, primarul Mariana Gâju.

Juriul festivalului, prezidat de etnomuzicologul Elise Stan, a decis ca Trofeul „Dor de cânt românesc” să ajungă la tânăra interpretă Maria Mihăilă din Gorj, care a concurat la cea de-a doua secţiune de vârstă (10-14 ani). La această secţiune de vârstă, Premiul I a ajuns la Carmen Acatrinei din Neamţ, iar pe locul al II-lea s-a clasat Alexandra Antal din Sălaj. Premiul al III-lea al secţiunii 10-14 ani a rămas în Dobrogea, la constănţeanca Marina Sava.

La cea de-a treia secţiune de vârstă, 14-18 ani, juriul a decis să acorde mai multe premii ex-aequo. Premiul I a fost obţinut de Teodora Bîrsan din Buzău, însă Premiul al II-lea a fost obţinut atât de Cosmina Ungureanu din Gorj, cât şi de Daliana-Ioana Lazoc din Sălaj. De asemenea, Premiul al III-lea a ajuns la Mihaela Daju din Târgu Jiu şi la Iuliana-Andrada Iordache din Dâmboviţa.

„NU AM AVUT EMOŢII” La prima secţiune de vârstă a festivalului, 6-10 ani, palmaresul s-a conturat astfel: Premiul I i-a fost acordat micuţei Daniela Rizea din Teleorman, Premiul al II-lea a ajuns la Luiza Turcu din Dolj, iar pe locul al III-lea s-a clasat Iustin-Andrei Săndulache din Neamţ. „Tata m-a înscris la acest concurs. Am luat mai multe premii, dar acesta este unul foarte important pentru mine. Când am aflat că am luat premiu, nu am avut emoţii”, a spus micuţa Daniela Rizea. Aceasta a primit premiul de la vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir.

Din juriul festivalului au mai făcut parte: directorul Muzeului de Artă Populară Constanţa, dr. Maria Magiru, realizatorul de emisiuni radio Eugenia Florea, cercetătorul de la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” dr. Doina Işfănoni, specialistul Electrocord Daniela Gibescu, interpretul Ionuţ Amititeloaie şi redactorul-şef al Radio România Antena Satelor, Valentin Marin.