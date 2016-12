Trofeul „Elena Roizen” a ajuns în Republica Moldova

Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Cântecului Popular „Elena Roizen” şi-a desemnat, ieri seară, câştigătorii. După ce, sâmbătă seară, au evoluat în faţa juriului, dar şi a zecilor de spectatori prezenţi în piaţeta de lângă Centrul Cultural Ovidiu, cei mai buni concurenţi au fost premiaţi de către juriul de specialitate prezidat de reprezentanta Electrecord, Daniela Roxana Gibescu.

„Festivalul „Elena Roizen” este unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din ţară, dedicate muzicii populare. Elena Roizen a fost emblema cântecului românesc, regina cântecului dobrogean. Felicit autorităţile locale, pentru că promovează şi susţin acest eveniment, fiindcă doar aşa reuşim să păstrăm datina. Copiii trebuie educaţi prin muzică, motiv pentru care am apreciat ceea ce au făcut sponsorii şi organizatorii”, a spus, sâmbătă seară, în deschiderea festivalului, senatorul Nicolae Moga. La rândul său, primarul oraşului Ovidiu, George Scupra, a declarat: „E important să ne păstrăm tradiţiile şi să ne respectăm valorile”.

În urma deliberării juriului, Trofeul „Elena Roizen” a ajuns la Ion Mîţă din Republica Moldova, iar Premiul I a fost acordat Cameliei Ursachi din Suceava. Pe locurile II şi III ale podiumului laureaţilor au urcat interpreţii constănţeni Şirin Narenji şi Ionuţ Petreacă.

De la eveniment nu a lipsit nici soţul regretatei interprete omagiate, profesorul Marcel Roizen, care şi-a manifestat bucuria că festivalul de la Ovidiu continuă să cinstească, an de an, memoria celei care a fost supranumită „privighetoarea Dobrogei”. „Sunt fericit că, în fiecare an, are loc Festivalul „Elena Roizen”. Elena trăieşte prin faptul că ne influenţează viaţa şi acum, dovadă ca ne-am adunat atâta lume şi sunt atâţia tineri care îi urmează exemplul”, a spus Marcel Roizen.

Festivalul „Elena Roizen” a fost inclus în cadrul tradiţionalelor „Zile ale Oraşului Ovidiu”, eveniment ajuns, anul acesta, la cea de-a V-a ediţie. Manifestările au fost organizate de Primăria şi Consiliul local al oraşului Ovidiu, alături de Centrul Cultural din localitate. La închiderea ediţiei, festivalul se afla în plină desfăşurare. Vom reveni cu detalii privind palmaresul complet al concursului.