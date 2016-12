Trofeul „Elena Roizen” a ajuns la Sălaj

11:02:10 / 02 Iunie 2014

Nelamurire

De peste 10 ani, reprezentand cu mandrie orasul Ovidiu in turnee internationale, dar si nationale si avand in componenta peste 100 de membrii (toti din Ovidiu), se pare ca Ansamblul Folcloric Dobrogeanca nu a meritat mentionat in articolul dumneavoastra. Iar faptul ca a ocupat cel putin 80 minute in grila de program, la fel nu a contat. In schimb, va folositi de imaginea ansamblului, in poza articolului, fara nicio precizare insa. Observ aceias atitudine si in articolul precedent: http://www.telegrafonline.ro/1401483600/articol/269427/incepe_festivalul_8222elena_roizen8221.html