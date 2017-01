Trofeul Eurovision 2008, un microfon clasic din sticlă

Trofeul Eurovision 2008 a fost realizat de designerul suedez Kjell Engman. În acest an, distincţia are forma unui microfon clasic, lucrat din sticlă solidă, dar transparentă. Artistul suedez ales să realizeze trofeul de anul acesta are o experienţă de 30 de ani în prelucrarea sticlei, iar lucrările sale pot fi văzute în expoziţii din întreaga lume.

Reprezentanţii României, Nico şi Vlad Miriţă, sînt încrezători că acest trofeu va ajunge la noi în ţară. „Am primit foarte multe mesaje după semifinală şi le mulţumim tuturor pentru ele. Ne-am uitat şi pe youtube şi ne-au felicitat foarte mulţi, mai ales din străinătate”, a precizat Nico. Pentru finala care va avea loc miîne seară, Nico a declarat că ar vrea să fie „puţin mai concentrată”, deoarece la semifinală a fost „puţin distrată, exuberantă şi acest lucru s-a văzut”.

Cîştigătorul trofeului Eurovision 2008 va fi desemnat mîine seară, în cadrul finalei care va avea loc la Belgrad şi va fi transmisă de TVR1 şi TVRi, în direct.