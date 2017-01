Trofeul Festivalului Cîntecului şi Dansului Popular Românesc a plecat la Satu Mare

Ediţia a VII-a a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc, care s-a desfăşurat în perioada 29 – 31 august, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, s-a încheiat, vineri seară, cu festivitatea de premiere a tinerilor interpreţi, dar şi cu un recital de gală. Ca şi în primele două seri, constănţenii, dar şi turiştii au venit în număr foarte mare, mulţi dintre aceştia fiind nevoiţi să urmărească spectacolul în picioare, însă nu au regretat acest lucru, pentru că au fost foarte mulţumiţi atît de organizarea festivalului, cît şi de interpretarea impecabilă a tinerilor concurenţi, dar şi a soliştilor consacraţi din muzica populară.

Respectînd tradiţia, ediţia din acest an a concursului naţional s-a desfăşurat pe două secţiuni: Solişti Vocali şi Solişti Instrumentişti, în total participînd 36 de interpreţi din toate zonele etnografice ale ţării, cu vîrste cuprinse între 16 şi 30 de ani. Membrii juriului, Elise Stan (preşedintele juriului), Radu Comănici, Maria Magiru, Paul Petre Nicolescu, Nicolae Peride, Grigore Constantinescu, Angela Buciu, Steluţa Popa, Grigore Leşe şi Angela Moldovan, au avut o misiune dificilă în alegerea fericiţilor cîştigători, pentru că, în acest an, s-au prezentat foarte mulţi tineri talentaţi, care au demonstrat că muzica populară românească are continuatori. Cu toate acestea, comisia de jurizare a decis ca la Secţiunea Solişti Instrumentişti, Premiul al III-lea să-i revină lui Ştefan Moacă din Mehedinţi, pe cea de-a doua treaptă a podiumului să urce Ştefan Pitulici din Dolj, iar Premiul I i-a fost atribuit lui Flaviu Dan din Maramureş. În ceea ce priveşte premiile pentru secţiunea Solişti Vocali, acestea au fost acordate Laurei Călinescu din Argeş – Premiul al III-lea, lui Răsvan Rădos din Hunedoara – Premiul al-II-lea şi Georgetei Chiţoran din Olt – Premiul I.

Membrii juriului au ţinut cont, la notarea concurenţilor, de modul de interpretare, autenticitatea melodiilor interpretate, ţinuta scenică şi, nu în ultimul rînd, de costumul popular pe care concurenţii le-au purtat, care a ilustrat zona de provenienţă a tinerilor. Cel care a primit nota zece la toate aceste categorii de notare a fost Traian Vasile Chioran din Satu Mare, care a fost desemnat cîştigătorul Marelui Trofeu al ediţiei a VII-a a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc. „Asta fac de cînd e lumea şi pămîntul şi este minunat să ştii că munca ta este apreciată. Mă bucur foarte mult că am cîştigat acest premiu, pentru că reprezintă pentru mine o răsplată pentru anii de muncă”, a declarat Traian Vasile Chioran. Tînărul concurent din Satu Mare a cîntat, în cea de-a doua seară de concurs, acompaniat de ansamblul folcloric „Edera”, care cîntă la instrumente realizate cu ajutorul briceagului şi al dălţii, membrii formaţiei fiind şi cei care le confecţionează. Concurentul a plecat acasă cu un set de mobilier în valoare de 5.000 euro, iar concurenţii de la cele două secţiuni, au primit, în funcţie de premiul obţinut, 1.500, 1.000 şi 500 de euro.

Festivalul s-a încheiat cu un extraordinar recital, susţinut de mari nume ale folclorului românesc, Daniela Condurache, Petrică Moise, Angelica Stoican, Leontina Dorca, Angela Buciu, Nicolae Mureşan, Aneta Stan şi Irina Loghin. Soliştii au interpretat atît melodii din propriul repertoriu, cît şi piese din repertoriul colegilor, chiar dacă nu erau din zona pe care, de atîta vreme, o reprezintă.