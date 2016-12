Trofeul Festivalului „Dor de cînt românesc“ a ajuns în Gorj

Casa de Cultură din comuna Cumpăna a găzduit, sîmbătă şi duminică, cea de-a VI-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de cînt românesc”. Pe scena Casei de Cultură au evoluat 62 de concurenţi, veniţi din 23 de judeţe ale ţării. Acompaniaţi de orchestra Casei de Cultură Cumpăna, tinerii artişti au interpretat cîntece din repertoriul marilor solişti de muzică populară. Emoţiile concurenţilor s-au încheiat ieri, odată cu Gala Laureaţilor Festivalului „Dor de cînt românesc”. În deschidere, primarul localităţii Cumpăna, Mariana Gîju, a vorbit despre importanţa acestui festival pentru tinerele talente, manifestare devenită, deja, tradiţională.

Juriul festivalului a fost format din: prof. dr. Grigore Leşe (preşedinte), preşedintele Comisiei de Cultură Cumpăna, Elena Obertaş, dirijorul şi violonistul Cristian Năstase, directorul Muzeului de Artă Populară Constanţa şi preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului Judeţean, doctor în etnografie Maria Magiru, realizatorul de emisiuni radio Eugenia Florea, interpretul de muzică populară Traian Jurchela, profesorul la catedra de folclor a liceului „Dinu Lipatti” din capitală, Gavril Prunoiu. Alegerea cîştigătorilor a fost dificilă, deoarece toţi cei care au intrat în competiţie s-au dovedit a fi deosebiţi de talentaţi. În urma deliberărilor juriului, la categoria de vîrstă 6 - 10 ani, premiul al III -lea a fost cîştigat de Ştefan Cristian Glăvănescu din comuna Filipeşti, judeţul Bacău, premiul al II - lea a ajuns la Valentin Bertea din Fălticeni, judeţul Suceava, în timp ce premiul I i-a fost acordat lui Eusebiu Gafiţa din Fălticeni, judeţul Suceava.

La categoria de vîrstă 10 - 14 ani, au primit menţiuni: Andreea Chisăliţă din Suceava, Teodora Maria Ciocănea din Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu, Ana Dragu din Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, Dumitru Alin Băncescu din comuna Tomşani, judeţul Prahova. Premiul al III-lea a ajuns la Laura Mocăniţă din comuna Turcoaia, judeţul Tulcea, premiul al II-lea a fost primit de Laura Georgeta Catargiu din Păltinoasa, judeţul Suceava, iar premiul I a ajuns la Andrada Iuliana Iordache din comuna Bezdead, judeţul Dîmboviţa. De asemenea, la secţiunea de vîrstă 14-18 ani, cîştigătorii menţiunilor sînt: Teo Fudulea din Tulcea, Barbonie Bobina Mădălina din Rovinari, judeţul Gorj, Petrică Victor Lehaci, din comuna Frasin, judeţul Suceava. Premiul al III-lea, la această categorie, a ajuns la Mădălina-Veronica Ursache din comuna Vînători Neamţ, judeţul Neamţ, care a cîntat la nai, dar şi la Adriana Georgiana Sofica din Constanţa, în timp ce premiul al II-lea a fost cîştigat de Emilia Alina Dorobanţu din comuna Curtişoara, judeţul Olt. Premiul I, la categoria 14 -18 ani, a fost primit de Iuliana Bularca din satul Cheia, comuna Moeciu, judeţul Braşov. Trofeul Festivalului „Dor de cînt românesc” a fost cîştigat de Elena Coardă din comuna Baloşani, judeţul Gorj. „Mă simt foarte bine, pentru că am putut să particip la acest minunat festival, publicul a fost extraordinar, la fel şi juriul! Şi... încă nu-mi explic cum de m-au ales pe mine. Nu mă aşteptam să cîştig, pentru că au fost foarte mulţi concurenţi, dar mă bucur enorm că am cîştigat acest trofeu”, a declarat Elena Coardă, în vîrstă de 14 ani.

La rîndul său, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, a declarat: „Faptul că au participat atît de mulţi concurenţi, din 23 de judeţe, demonstrează că acest festival, an de an, ediţie de ediţie, a cîştigat atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ”. Organizatorii Festivalului „Dor de cînt românesc” au fost Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, sub egida Consiliului Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Organizaţia Creştin-Umanitară World Vision România - Echipa Zonală Constanţa, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune - Radio Antena Satelor şi Postul de Televiziune „Favorit”.