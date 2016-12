Trofeul „Olimpiadei de folclor”, câştigat de un maramureşean

Cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Românesc şi-a desemnat, vineri seară, câştigătorii, în cadrul unei emoţionante Gale a Laureaţilor. Numeroşi constănţeni, cât şi iubitori ai folclorului din toate colţurile ţării s-au înghesuit să prindă un loc la Teatrul de Vară „Soveja”, pentru a se bucura din plin de farmecul folclorului românesc autentic, în cea de-a treia seară - şi ultima - a festivalului organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), deţinătorul licenţei, prin Fundaţia „Fantasio”, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Emoţiile tinerilor concurenţi de la ambele secţiuni, Solişti Vocali şi Solişti Instrumentali, au atins apogeul, fiecare dorindu-şi un loc pe podiumul prestigiosului festival. Misiunea juriului a fost una dificilă, întrucât toţi concurenţii şi-au dovedit din plin aptitudinile artistice.

SOLIŞTI VOCALI PE PODIUM La secţiunea Solişti Vocali, Premiul I, în valoare de 1.500 de euro, a fost adjudecat de Marian Sorin Medregoniu din judeţul Gorj, iar premiul al II-lea, de 1.000 de euro, a revenit mureşencei Florina Monica Pîrlea, cât şi lui Grigore Gherman, originar din Cernăuţi. Premiul al III-lea - 500 de euro a fost adjudecat de Bianca Manuela Temeş, din comuna Jibou, judeţul Sălaj. „Mulţumim Consiliului Judeţean Constanţa, care acordă mereu o atenţie deosebită fenomenului folcloric tradiţional. Vă asigur că juriul a decis cu toată obiectivitatea şi profesionalismul care îl recomandă”, a declarat preşedintele juriului, lect. univ. dr. Viorica Barbu Iuraşcu, care a înmânat Premiul I la secţiunea Solişti vocali.

CÂŞTIGĂTORII SECŢIUNII SOLIŞTI INSTRUMENTALI La secţiunea Solişti Instrumentali, Premiul I, în valoare de 1.500 de euro, a fost obţinut de Radu Petru Tîrb, din Oradea, care a cântat la un instrument specific zonei sale, vioara cu goarnă, iar Premiul al II-lea, de 1.000 de euro, a fost acordat violonistului gorjean Marian Cristian Chiru şi interpretei la nai Mariana Preda, din judeţul Dâmboviţa. Premiul al III-lea, de 500 de euro, a revenit unei alte tinere interprete la nai, Mădălina Ursache, din comuna Vânători, judeţul Neamţ.

„Nu mă aşteptam... Sunt foarte bucuros şi pot spune că nu voi mai participa de acum la acest festival, voi lăsa locul altor tineri”, a declarat câştigătorul Premiului I la secţiunea Solişti Instrumentali, Radu Petru Tîrb.

Au mai fost oferite şi premii speciale, trei dintre acestea fiind acordate de Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) concurenților: Livia Ileana Celea din Dolj, Cristian Chiru, din Gorj şi Ioana Dîrstar, din Braşov. Premiul Arhiepiscopiei Tomisului a fost acordat prahovencei Elena Adriana Deaconu, premiul presei a revenit Letiţiei Ioana Boroi din Chitila, Ilfov, iar Premiul Fundaţiei „Fantasio” Constanţa a fost oferit chiar de către directorul fundaţiei, Virgil Iosif, Orchestrei Naţionale „Valahia”.

PAUL DANIEL ANANIE: „EU AM VENIT AICI PENTRU TROFEU ŞI MĂ BUCUR ENORM CĂ L-AM CÂŞTIGAT” Trofeul Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Românesc a fost înmânat de reprezentanta Centrului Naţional de Artă şi Tradiţie din Bucureşti, Ema Stoica, interpretului vocal din Vadu Izei, Maramureş, Paul Daniel Ananie, în vârstă de 19 ani. „Eu am venit aici pentru trofeu şi mă bucur enorm că l-am câştigat, mai ales că eram în dubii în ceea ce priveşte participarea mea la această ediţie a festivalului. Am venit cu forţe proaspete, întrucât am participat şi anul trecut, însă, atunci, singurul premiu adjudecat a fost „trenul spre casă”. Mi-a plăcut folclorul din copilărie şi părinţii m-au îndrumat. Banii o să-i investesc într-un album de debut”, a declarat marele câştigător al festivalului, Paul Daniel Ananie.

Juriul a fost prezidat de lect. univ. dr. Viorica Barbu Iuraşcu, membrii fiind: dirijorii Voicu Enăchescu şi Nicolae Costin, jurnalistele Gabriela Scraba şi Roxana Gibescu, etnomuzicologul Eugenia Florea, consilierii judeţeni Maria Magiru - director al Muzeului de Artă Populară şi prof. univ. dr. Nicolae Peride - preşedintele Comisiei de Cultură din cadrul CJC, directorul general al „Electrecord”, Cornelia Andreescu şi directorul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu.

În partea a doua a serii au avut loc recitaluri de excepţie, în acompaniamentul Orchestrei Naţionale „Valahia” a Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti. Pe scena Teatrului de Vară au evoluat, printre alţii, Maria Ciobanu, Maria Şalaru, Lia Lungu, Lavinia Goste, Florentina şi Petre Giurgi, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Constantin Enceanu şi, nu în ultimul rând, Ansamblul Transilvania din Baia Mare. „M-am simţit extraordinar în această seară, mulţumesc publicului care m-a răsfăţat la malul mării, de 50 de ani încoace, şi îi felicit pe toţi tinerii participanţi cărora le doresc succes şi să păstreze folclorul curat”, a declarat Maria Ciobanu, după recital.