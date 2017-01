Trofeul “Telegraf” a ajuns la ediţia a 18-a

Pentru iubitorii fotbalului de sală, începutul fiecărui an, din 1992 şi pînă în prezent, coincide cu o ediţie a Trofeului “Telegraf”, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Poate că foarte puţină lume se aştepta ca acest turneu să reziste în timp, dar iată că, încet-încet, ne apropiem de ediţia a 20-a, în acest an urmînd să se desfăşoare a 18-a ediţie, care va începe pe 24 ianuarie. Şi cum orice început este cel mai greu, nu trebuie să uităm că fără elanul tineresc al iniţiatorilor acestui turneu, Sorin Başturea şi Dan Gavrilă, precum şi al reporterului sportiv Claudiu Val, de la nou înfiinţatul cotidian “Telegraf”, acest turneu nu ar fi existat. Claudiu Val a propus iniţiatorilor turneului ca ziarul să patroneze competiţia, directorii cotidianului, Sorin Strutinsky şi Nicuşor Constantinescu, au fost de acord, au sponsorizat prima ediţie şi... aşa a început “nebunia”. Şi astfel, partidele amicale disputate iarna de echipele de veterani dornice de mişcare au căpătat un cadru oficial: Trofeul “Telegraf”.

Orgolii, pasiuni, ambiţii. Meciuri spectacol, goluri de generic, tensiune maximă în teren şi tribune. Toate acestea reprezintă spiritul Trofeului “Telegraf”, un turneu care nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Toată lumea aşteaptă, în fiecare an, cu nerăbdare, o nouă ediţie, pentru a depăna amintirile de la celelalte ediţii. Fostele glorii ale fotbalului constănţean şi românesc au evoluat la Sala Sporturilor de-a lungul celor 17 ediţii desfăşurate, simpla lor enumerare stîrnind fiori în inimile fanilor: Gică Hagi (“Regele” fotbalului românesc a jucat două partide în 2002, la ediţia a 11-a, împotriva Olimpiei, în grupă, şi în meciul din sferturi, cu Talpac, în ambele trecîndu-şi numele pe lista marcatorilor), Dumitru Antonescu, Paul Peniu, Petre Buduru, Ştefan Petcu, Constantin Gache, Ilhan Mustafa, Florea Bălosu, Ion Constantinescu, Bebe Iovănescu, Gabriel Zahiu, Nicolae Bagia, Florea Dumitrache, Necula Răducanu, Carol Haidu, Dumitriu IV, Gigi Tătaru, Costică Ştefănescu, Ştefan Sameş, Sandu Boc şi lista ar putea continua cu multe nume ale foştilor jucători constănţeni. În plus, regretaţii Nicolae Dobrin şi Ioan Chirilă au urmărit şi ei partide din acest turneu, ceea ce demonstrează că dragostea pentru fotbal este nemărginită. Şi tocmai de aceea Trofeul “Telegraf” este unul special.

Opt formaţii au cîştigat pînă acum preţiosul trofeu: Portul - în 1992 şi 1993; Farul - în 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 şi 2001; Talpac - în 1999; APC & CZC - în 2002 şi 2003; Ştiinţa - în 2004; Săgeata Stejaru - în 2005 şi 2006; Voinţa - în 2007; Municipal - în 2008. Cine urmează în 2009?

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Rustic”

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: China Mall