Trofeul “Telegraf” a început în forţă

Goluri multe, faze spectaculoase, dăruire totală pentru victorie. Sub aceste auspicii a început a 23-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit, sâmbătă şi duminică, primele 24 de întâlniri ale ediţiei din acest an, în care am consemnat şi o semisurpriză. Finalista de anul trecut, FC Tomis 2012, a remizat cu Victoria Cumpăna, în cea mai puternică grupă, în care Intermacedonia-Steaua Mării, ocupanta locului 4 anul trecut, a trecut, cu 2-1, de Macedonia Ovidiu. În rest, favoritele au obţinut victorii aşteptate, cel mai categoric succes aparţinând Municipalului, 8-0 cu Olimpia Apă Canal. În primul joc al turneului, Intersport-Millenium a rezistat în repriza întâi Realului, însă defensiva condusă de Sorin “Baresi” Başturea a rămas “fără baterii” în partea a doua a meciului, cedând cu 0-6. Mutat pe banca tehnică a celor de la Tomis-Socep, Sorin “Capello” Başturea nu a putut stopa victoria celor de la Sian Image, scor 5-0.

Deţinătoarea trofeului, Club 29, a câştigat primele două jocuri disputate, sperând ca, la final, trofeul, returnat organizatorilor înaintea partidei cu Inter Năvodari, să fie recâştigat. „Încercăm să-l recucerim şi sper că vom reuşi acest lucru. Cred că turneul va fi la fel de tare ca anul trecut”, a declarat Laurenţiu Gheorghe, căpitanul formaţiei Club 29.

În cel mai interesant meci de duminică, Capitol ’84 a trecut cu un scor de forfait, 3-0, de Săgeata Stejaru. Tot duminică, în Grupa E, Telegraf a remizat cu Athletic Club 1973, scor 4-4, dar nu ca la teatru. Pentru Telegraf au înscris Paul Alexe, Florin Botoşneanu, Radu Cojocaru şi Ciprian Mihai.

Turneul este organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

REZULTATE

SÂMBĂTĂ, 11 IANUARIE

Intersport-Millenium - Real 0-6 (0-0)

Portul-Eastern Clean - Perla Murfatlar 1-4 (0-1)

CS Agigea - CS Mihail Kogălniceanu 4-2 (0-0)

Tomis-Socep - Sian Image 0-5 (0-2)

Municipal - Olimpia Apă Canal 8-0 (3-0)

Cariocas - IMN Meconst 4-1 (2-0)

Store - ACS Oportun Mangalia 2-2 (0-1)

Club 29 - Inter Năvodari 6-4 (4-0)

Vulturii Cazino - FC Amicii 2-1 (2-0)

Macedonia Ovidiu - Intermacedonia-Steaua Mării 1-2 (0-1)

Farul Tuzla - Athletic Club 1973 3-5 (1-2)

CFR - SNC-Bialex Valea Dacilor 4-3 (1-2)

DUMINICĂ, 12 IANUARIE

Dinamo Spada - Liga Ofiţerilor 3-1 (3-0)

FC Tomis 2012 - Victoria Cumpăna 2-2 (2-1)

FC Constanţa - IMN Meconst 5-2 (2-1)

Inter Năvodari - ACS Oportun Mangalia 4-0 (2-0)

Sian Image - CS Mihail Kogălniceanu 6-0 (3-0)

CS Agigea - CFR 4-3 (2-1) - contestaţie CFR

Tomis-Socep - SNC-Bialex Valea Dacilor 1-9 (1-2)

Telegraf - Athletic Club 1973 4-4 (2-1)

Club 29 - FC Amicii 5-3 (1-0)

Vulturii Cazino - Store 2-5 (0-2)

FC Royal - Obelisc Costineşti 5-2 (2-0)

Săgeata Stejaru - Capitol ‘84 0-3 (0-1)