Trofeul “Telegraf” își va desemna câștigătoarea din turneul principal

A 24-a ediție a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, va lua sfârșit sâmbătă seară, la Sala Sporturilor din Constanța. În turneul principal, de la ora 17.45, în marea finală se vor afla față în față formațiile AS Performer Constanța și Municipal-CFR Constanța, fiecare dintre acestea putând câștiga, în premieră, prețiosul trofeu. În ultimul act al turneului se vor întâlni două câștigătoare de grupă, AS Performer - locul 1 în Grupa A și Municipal-CFR - locul 1 în Grupa B, rezultatele înregistrate de cele două echipe în acest an la Trofeul “Telegraf” fiind următoarele - AS PERFORMER: 5-2 cu Capitol '84, 2-1 cu Oportun Mangalia, 6-1 cu Olimpia și 8-3 cu Sian Image - în grupă, 5-0 cu Amicii Constanța - în optimi, 9-2 cu Vulturii Cazino - în sferturi și 3-1 cu Săgeata Stejaru - în semifinale; MUNICIPAL-CFR: 1-1 cu Inter Năvodari, 14-2 cu CS Mihail Kogălniceanu, 2-1 cu AS Cariocas și 2-0 cu FC Grâmâticova Ovidiu - în grupă, 2-1 cu FC Constanța - în optimi, 3-0 cu FC Tomis 2012 - în sferturi și 2-0 cu Macedonia Ovidiu - în semifinale.

Tot sâmbătă, de la ora 17.00, Săgeata Stejaru și Macedonia Ovidiu se vor duela în finala mică. Cele două meciuri și festivitatea de premiere vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Neptun TV.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.