Trofeul “Telegraf”, la ora meciurilor decisive

13:33:18 / 22 Februarie 2015

pt." fosti fotbalisti" de la nr.6,actual penibil

Asa cum observi,mie nu imi este frica sa ma ascund spatele unui pseudonim (cauta in dictionar cuvantul daca te deranjaza, faptul ca nu sti ce inseamna).Nu vreau sa ma erijez(din nou cauta in dictionar) intr-un aparator a dlui.Farcas,deoarece nu imi permit si nu are nevoie. Dânsul se apara, in fata "fostilor fotbalisti" de genul tau, care au jucat din fata tv. si din tribune, prin ceea ce face pt.acest fenomen numit Fotbal, care din cate vad este un domeniu strain pt.tine; prin faptul ca reuseste sa tina atatea echipe de copii si juniori, care le creeaza conditii si un mediu propice pt.performanta, atat cat se poate.Este de neinteles, cum niste scursuri de genul tau isi permit sa jigneasca niste femei si copii, care sunt suporteri ai unei echipe, indiferent de echipa.Acesta este motivul pt.care am ajuns unde am ajuns cu sportul si cu societatea in general, unora le lipseste orice urma de bun simt, decenta si moralitmoralitate.Pt.cultura ta, subdimensionata, nimeni nu obliga pe nimeni sa faca ceva in cadrul acestui club, doar performanperformanta.Copiii merg la sala din cauza faptului ca le place fotbalul, indiferent unde se joaca.Mai bine vad un meci de fotbal, daca tot practica acest sport, decat sa stea in spatele tabletei si bineinteles trebuie sa fie insotiti de parinti, deoarece sunt mici.Cea cu parul mov este mama, sotie si faptul ca vine si sutine o echipa,nu este nimic rau, doar in acceptiunea limitatilor ca tine, care isi tin nevestele sau partenerele de viata, sclave in spatele cratitelor si le arata cat de barbati sunt ei cu comportamentul lor de oameni ai pesterilor.Te compatimesc, dar si mai mult ma gandesc cu groaza la ce a ajuns aceasta tartara.In continuare iti sugerez sa te referi doar la ceea ce se intampla in teren. Nu ai treaba cu cei din tribune, cu atat mai mult cand este vorba de copii si femei, daca vrei sa te crezi civilizat.Daca nu vrei sa fi civilizat, iti sugerez sa emigrezi in Congo.