Trofeul “Telegraf” se apropie de vîrsta... majoratului

În fiecare an, în lunile ianuarie, februarie şi martie, Sala Sporturilor din Constanţa găzduieşte cel mai puternic turneu de fotbal în sală rezervat veteranilor: Trofeul “Telegraf”. În 2008, turneul va bifa ediţia a 17-a, mai rămînînd un singur an pînă la sărbătorirea majoratului. Trofeul “Telegraf” are o istorie aparte, de-a lungul timpului evoluînd în Sala Sporturilor foste glorii ale fotbalului românesc, inclusiv Gică Hagi. Iniţiatorii acestui turneu, Sorin Başturea şi Dan Gavrilă, au reuşit în iarna 1991-1992 să “oficializeze” partidele amicale disputate în această perioadă de cîteva echipe de veterani dornice de mişcare. Turneul poate că ar fi trecut neobservat, însă destinul a vrut altfel. Claudiu Val, reporter sportiv de la nou înfiinţatul cotidian “Telegraf”, a propus iniţiatorilor turneului amintit ca ziarul să patroneze competiţia. Acord deplin de ambele părţi, directorii cotidianului, Sorin Strutinsky şi Nicuşor Constantinescu, au zis da, au sponsorizat prima ediţie şi... aşa a început “nebunia”.

La prima ediţie, în 1992, trofeul acordat învingătoarei a fost... o trompetă, oferită de Elena Frîncu, directorul DSJ Constanţa, iar primul trofeu adevărat a apărut în 1993. Trofeul creat special pentru această competiţie a fost “acaparat” în 1996 de FC Farul, învingătoare în trei ediţii consecutive. După ce s-a impus în 2002 şi 2003, formaţia APC & CZC a fost la un pas de cîştigarea definitivă a trofeului în 2004, dar a pierdut finala ediţiei a 13-a, 2-3 în duelul cu Ştiinţa. În 2005, Săgeata Stejaru a cîştigat cu 4-2 finala cu Arca Portuară, iar în 2006, după o finală de un real dramatism, Săgeata Stejaru a obţinut al doilea succes consecutiv, depăşind, cu 4-3, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, pe Alpha. Aceeaşi desfăşurare a avut-o şi finala ultimei ediţii, dintre Voinţa şi Municipal, adjudecată de prima echipă, la loviturile de departajare, pentru prima oară fiind consemnat rezultatul de 0-0 după cele 40 de minute de joc regulamentare şi cele două reprize de prelungiri. Trofeul “Telegraf” a căpătat o amploare deosebită de la an la an, la buna desfăşurare a turneului contribuind, alături de redactorii sportivi ai Centrului Informaţional Telegraf & TV Neptun, Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi DSJ Constanţa, mulţi anonimi, precum şi numeroşi sponsori fără de care competiţia nu ar fi putut exista. Le mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat şi sperăm ca şi ediţia din 2008 să se bucure de un interes deosebit.

Cîştigătoarele turneului: Portul - în 1992 şi 1993; Farul - în 1994, 1995, 1996, 1997 şi 1998; Talpac - în 1999; Farul - în 2000 şi 2001; APC & CZC - în 2002 şi 2003; Ştiinţa - în 2004; Săgeata Stejaru - în 2005 şi 2006; Voinţa - în 2007.