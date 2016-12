Trofeul “Telegraf” se pregăteşte pentru ediţia a 22-a

Nici nu s-a încheiat bine ediţia a 21-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, şi, cu siguranţă, cele mai multe formaţii au început să-şi facă calcule pentru ediţia din 2013. După victoria din acest an, Arca ANR Constanţa va încerca, cu siguranţă, să-şi apere trofeul, dar pentru a reuşi acest lucru va trebui să reziste ofensivei celorlalte semifinaliste, Săgeata Stejaru, Club 29 Eforie şi Municipal Constanţa. Şi echipele care au ajuns în sferturi, CFR Constanţa, Telegraf şi Vulturii Cazino pot emite pretenţii dacă vor evolua în aceeaşi formulă şi dacă vor mai reuşi câteva achiziţii. Nu am enumerat aici echipa Capitol ’84, ajunsă şi ea în sferturi în acest an, deoarece această formaţie nu va putea juca la ediţia a 22-a a Trofeului “Telegraf”, fiind suspendată pentru o ediţie, deoarece a refuzat să mai reia meciul din sferturi, după ce Municipal a marcat ultimul gol Capitol ’84 părăsind terenul de joc. Să nu uităm şi de surprizele din acest an, Luceafărul Ovidiu, Polaris Meconst şi Liga Ofiţerilor, care au prins gustul optimilor de finală, în timp ce echipele cu tradiţie la acest turneu, Callatis Mangalia, Socep Constanţa, Real Constanţa, Dinamo Constanţa, Perla Murfatlar, Victoria Cumpăna, Olimpia Constanţa şi Portul Constanţa, vor încerca să revină în lupta pentru podium.