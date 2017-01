Tronsonul Cernavodă-Constanţa din Autostrada Soarelui va fi gata în 2009

Licitaţia pentru consultanţa la proiectarea şi supervizarea tronsonului Cernavodă-Constanţa din Autostrada Soarelui a fost cîştigată de compania britanică Mott MacDonald (care are afaceri, în derulare, de 1,5 miliarde de euro în 140 de ţări, fiind activă în transporturi, energie, construcţii, managementul apei, mediu, sănătate, educaţie, industrie şi comunicaţii). Firma a mai derulat contracte publice în România. Contractul are o valoare de aprox. zece milioane de euro. Conform anunţului de achiziţie, publicat recent în Monitorul Oficial, la licitaţia internaţională deschisă organizată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România au fost depuse patru oferte, iar cea a companiei britanice a fost aleasă după criteriul celui mai scăzut preţ. Valoarea, în cadrul proiectului autostrăzii Cernavodă-Constanţa, este de 9,85 milioane de euro (fără TVA), iar finanţarea provine de la Banca Europeană de Investiţii şi de la Guvernul României. Proiectul tehnic pentru autostrada Cernavodă-Constanţa va fi finalizat la sfîrşitul acestui an, iar lansarea licitaţiei pentru precalificare se va face în perioada 1-15 noiembrie 2007. Potrivit ministrului Transporturilor, Ludovic Orban, datele proiectului tehnic general arată că pînă în martie va fi ales constructorul. Tronsonul va avea 50 de kilometri, va costa aprox. 400 de milioane de euro şi va fi gata la sfîrşitul anului 2009.