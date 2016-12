Celebrul Tron de Fier, sursa intrigilor popularului serial "Urzeala tronurilor / Game of Thrones", revine la Bucureşti, la East European Comic Con, un eveniment care se va desfăşura între 8 şi 10 mai, la complexul Romexpo. Prin această iniţiativă, HBO România oferă fanilor serialului şansa de a se fotografia în postura de rege sau regină a universului "Game of Thrones", informează un comunicat. "Game of Thrones" este cel mai de succes serial al ultimilor ani, produs şi difuzat de televiziunea HBO, şi este adaptat după seria de cărţi "A Song of Ice and Fire", a autorului George R.R. Martin. Premiera celui de-al cincilea sezon al acestui serial va avea loc în România simultan cu cea din Statele Unite ale Americii, pe data de 12 aprilie, la HBO şi pe HBO GO, primul episod fiind disponibil fără abonament. "Game of Thrones" va fi reprezentat la Comic Con nu doar prin Tronul de Fier, ci şi prin intermediul actorului Kristian Nairn, care interpretează în acest serial rolul lui Hodor. Tronul de Fier din serialul "Urzeala tronurilor" a mai fost adus la Bucureşti de HBO şi la ediţia de anul trecut a East European Comic Con. Acesta este cel mai mare eveniment destinat pasionaţilor de jocuri, filme, seriale, benzi desenate din Europa de Est, având ca sursă de inspiraţie mult-apreciatul Comic Con de la San Diego. Printre invitaţii de seamă se numără actorii veniţi special de la Hollywood pentru publicul din România: Manu Bennett (Crixus din "Spartacus"), Robert Knepper (T-bag din "Prison Break"), Osric Chau (Kevin Tran din "Supernatural"), Dan Starkey (Strax din "Dr. Who") şi Kristian Nairn (Hodor din "Game of Thrones"). În perioada 8 - 10 mai, Romexpo se va transforma într-o lume magică, a serialelor, filmelor, jocurilor video, unde bariera dintre fani şi actori internaţionali, artişti grafici şi celebrităţi din mediul online se ridică, oferind un cadru unic pentru interacţiuni directe şi pentru amintiri de neuitat. Aleea artiştilor, zona de gaming şi de boardgames, recuzita de film, patru actori, trei scene (una principală, una destinată discuţiilor cu artişti şi creatori de conţinuturi pe YouTube şi una de competiţii de gaming) sunt câteva dintre atracţiile pregătite de organizatorii East European Comic Con. Biletele pot fi achiziţionate din reţelele Eventim şi My Ticket, la preţul de 64 de lei, iar în ultima săptămână, costul va fi de 79 de lei. East European Comic Con este organizat de Asociaţia Culturală Kesenai şi Kickoff Events.