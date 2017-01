Trooper a început pregătirile pentru concertul „Nazareth“ din România

Componenţii „Trooper“ au început pregătirile pentru concertul „Nazareth“ din România, care va avea loc la Bucureşti, pe 26 aprilie, cînd trupa autohtonă va cînta în deschiderea concertului renumitei formaţii britanice. Concertul „Nazareth“ de la Bucureşti va avea loc într-o nouă sală de concerte, numită Hala. Membrii „Trooper“ repetă, deja, intens, în studio şi îşi vor definitiva în curînd lista de melodii pe care le vor interpreta pe aceeaşi scenă cu „Nazareth“. Recitalul reprezintă o mare realizare pentru „Trooper“, „Nazareth“ fiind una dintre legendele rock-ului mondial. Trupa „Nazareth“ a revenit spectaculos pe scena muzicală anul trecut, pentru un turneu mondial fără precedent, de aniversare a 40 de ani de activitate şi care continuă pentru al doilea an consecutiv. Concertul de deschidere pentru Nazareth vine la niciun an după ce „Trooper“ a deschis concertul „Iron Maiden“, în luna august a lui 2008, pe stadionul Cotroceni, în prezenţa a peste 20.000 de persoane. Intrată în al 14-lea an de activitate muzicala, „Trooper” continuă pînă în luna aprilie, turneul naţional de promovare a celui mai nou album, intitulat „Rock’n’roll pozitiv“. Recent, grupul „Trooper“ a fost invitat să susţină un recital cu celebrul Paul DiAnno, primul solist „Iron Maiden“, în luna august, la Borcea, pe insula Ialomiţei, la festivalul „Rock City Open Air“. „Trooper“ a fost votat cel mai bun grup de metal, iar materialul „Rock’n’roll pozitiv“ a fost ales albumul de metal numărul 1 din România în 2008, conform metalhead.ro, cel mai cunoscut site de rock din România. Tot aici, „Trooper“ s-a clasat pe primul loc la categoriile „cel mai bun show\" şi „cea mai bună aniversare” a anului 2008.