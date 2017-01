Trooper are un nou chitarist

Rockerii veterani din formația Trooper și-au întărit rândurile cu un nou chitarist. Ei au vrut să-și inoveze stilul muzical și au adăugat „sânge proaspăt” în componență odată cu cooptarea tânărului Cristian Oftez. Anunțul a fost făcut vineri, pe pagina oficială de Facebook „Trooper România”. „După 19 ani de activitate, am hotărât să „îmbogățim" sound-ul Trooper. Prin urmare, am luat o decizie importantă: începând cu data de 10 iulie 2014, avem un al șaselea membru! Cristian Oftez se alătură nouă! Trooper va avea trei chitariști, după modelul Iron Maiden. Suntem extrem de fericiți, pentru că am reușit să aducem alături de noi un muzician deosebit și un om de calitate”, au scris membrii trupei pe pagina de Facebook.

Componența actuală a trupei este formată din: Aurelian „Balaurul" Dincă - chitară, Laurențiu Popa - chitară, Cristian Oftez - chitară, Alin „Coiotu" Dincă - voce, Ionuț „Oscar" Rădulescu - bass și Ionuț „John" Covalciuc - tobe.