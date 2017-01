Trooper şi-a cumpărat chitare noi

Formaţia „Trooper”, care va cînta în deschiderea concertului „Iron Maiden” de la Bucureşti, şi-a cumpărat, din America, chitare noi, profesioniste, special pentru evenimentul care va avea loc pe data de 4 august, pe stadionul Cotroceni. „Membrii Trooper şi-au achiziţionat recent, din America, noi instrumente muzicale. Este vorba de trei chitare profesioniste, foarte scumpe, recunoscute pentru performanţele lor de mari muzicieni din întreaga lume. Astfel, cele două chitare Gibson Les Paul Black Beauty ale lui Aurelian şi Laurenţiu se adaugă noului bass Music Man Bongo al lui Oscar. Trooper are acum o familie de 12 chitare de marcă\", a spus PR-ul trupei, Meda Popea.

Aurelian Dincă, chitaristul formaţiei „Trooper”, spune că şi-a comandat chitara în America în urmă cu mai bine de zece luni şi că a avut emoţii, dat fiind că expedierea ei s-a amînat de cîteva ori. „Ţineam neapărat să o am cu mine pe scenă la Iron Maiden. Sună nemaipomenit. Recunosc că a meritat aşteptarea. O voi inaugura oficial pe 4 august, dar pînă atunci, sigur se vor aduna cîteva zeci de ore de repetiţii. Am acum şase chitare şi am adunat cu fiecare mii şi mii de ore de muzică\", a declarat Aurelian Dincă.

Laurenţiu Popa, celălalt chitarist al formaţiei „Trooper”, a spus, la rîndul său, că este cea de-a treia chitară pe care şi-a cumpărat-o, fiind şi cea mai performantă. „Noua mea chitară este chiar o frumuseţe şi nu mă gîndesc aici la numele ei - Black Beauty. E cea de-a treia chitară pe care mi-o cumpăr şi, pînă acum, şi cea mai performantă. Am cîntat deja pe ea la ultimele două concerte din turneul nostru, Trooper 12 ani - Amintiri şi şi-a făcut foarte bine treaba la înregistrările noului nostru album. Sînt mîndru de ea, mai ales că pe chitare ca aceasta au cîntat şi Jimmy Page de la Led Zeppelin, Keith Richards şi Mick Taylor de la The Rolling Stones, Joe Perry de la Aerosmith, Angus Young de la AC/DC, Eric Clapton\", a spus Laurenţiu Popa.

Ionuţ Rădulescu (Oscar), basistul formaţiei „Trooper”, a spus că bass-ul „Music Man Bongo\" a ajuns la el în luna mai şi este a zecea chitară bass pe care şi-a cumpărat-o de cînd s-a apucat de muzică. „Eu îi spun M5 şi am înregistrat cu el toate piesele de pe cel de-al patrulea nostru album, ce va apărea în toamnă. Este un disc cu un sound mult mai bun decît precedentele şi este şi meritul noilor noastre instrumente. Pe Music Man Bongo au cîntat mari muzicieni, ca Dave la Rue (Joe Satriani, Steve Morse), Tony Levin de la King Crimson sau John Myung de la Dream Theater\", a spus Oscar.

Concertul legendarei trupe „Iron Maiden”, care va avea loc pe 4 august, pe stadionul Cotroceni din Bucureşti, va fi deschis de două recitaluri, susţinute de trupa autohtonă „Trooper” şi de Lauren Harris, fiica lui Steve Harris.

Formaţia „Trooper” a fost înfiinţată în 1995 şi, în prezent, îi are în componenţă pe Alin Dincă („Coiotu\", voce), Aurelian Dincă („Balaurul\", chitară), Laurenţiu Popa (chitară), Ionuţ Rădulescu („Oscar\", chitară bas) şi Ionuţ Covalcioc („John\", baterie). În cei aproape 13 ani de carieră, „Trooper” a cîntat pe aceeaşi scenă cu „Sepultura”, „Prodigy”, „The Cult”, „Rasmus”, „W.A.S.P.” şi „Rotting Christ”. De asemenea, grupul a lansat trei albume – „Trooper\" (2002), „Desant\" (2005) şi „Electric\" (2006), precum şi un boxset care cuprinde toate cele trei materiale şi un DVD – „Trooper 12 ani - Amintiri\".