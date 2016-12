Truman Capote în ”Vanity Fair”

Manuscrisul unei povestiri a romancierului american Truman Capote, descoperit recent, care descrie o călătorie a acestuia pe Marea Mediterană, în compania unor persoane bogate şi celebre, urmează să fie publicat în revista ”Vanity Fair”, au anunţat, luni, reprezentanţii acestei publicaţii. Schiţa ”Yachts and Things”, ce va apărea în numărul din luna decembrie al revistei, este considerată de experţi drept unul dintre capitolele care lipseau din romanul autobiografic al lui Capote, rămas neterminat şi intitulat ”Answered Prayers”. Romanul, din care au supravieţuit până în zilele noastre doar câteva capitole, i-a scandalizat pe mulţi dintre prietenii bogaţi şi mondeni ai lui Capote, întrucât acesta a descris multe detalii tumultuoase şi ruşinoase extrase din vieţile lor private. Manuscrisul, ce pare să fie o schiţă incipientă, a fost descoperit de editorul Sam Kashner, în timp ce făcea muncă de cercetare pentru ”Answered Prayers”, analizând documentele lui Capote deţinute de Biblioteca Publică din New York. Romanul ”Answered Prayers” a fost publicat postum în Statele Unite, în anul 1987. Povestirea se întinde pe şase pagini şi descrie o croazieră de trei săptămâni pe Marea Mediterană, pe un iaht de lux, în compania unor prieteni bogaţi ai romancierului.

Truman Capote a devenit celebru la vârsta de 23 de ani, în 1948, cu primul său roman, ”Other Voices, Other Rooms”. Şi-a construit celebritatea făcându-se remarcat cu mare uşurinţă în cercurile aristocrate mondene din New York, dar şi prin intermediul unor romane precum ”Mic dejun la Tiffany\'s / Breakfast at Tiffany\'s” şi ”Cu sânge rece / In Cold Blood”. Truman Capote a murit din cauza unui cancer hepatic, în 1984, în locuinţa din Los Angeles a lui Joanne Carson, fosta soţie a prezentatorului de televiziune Johnny Carson. Truman Capote este considerat unul dintre cei mai importanţi scriitori americani ai secolului XX. S-a născut pe 30 septembrie 1924, la New Orleans. După o copilărie petrecută într-un orăşel din Alabama, s-a mutat la New York, unde, la 17 ani, şi-a întrerupt studiile şi s-a angajat la ”The New Yorker”. Curând, a început să-şi publice povestirile în reviste literare, iar în 1948 i-a apărut romanul ”Alte glasuri, alte încăperi”, care s-a bucurat de succes şi l-a impus în atenţia criticilor ca pe una dintre cele mai mari speranţe ale prozei americane. Cărţile şi piesele de teatru publicate ulterior, multe dintre ele ecranizate, i-au consolidat reputaţia.