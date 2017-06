Trump admite că are o atitudine ofensivă

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a admis că are frecvent o atitudine prea ofensivă, argumentând însă că aceasta este singura modalitate de supravieţuire şi denunţând abordarea tendenţioasă a presei care îl critică.

Întrebat, într-un interviu acordat revistei Times, dacă nu cumva Casa Albă ar avea o atitudine prea ofensivă, Donald Trump a răspuns: "Cred că aşa este. Ar putea fi vina mea. Nu vreau în mod necesar să învinovăţesc pe cineva, dar cred că avem de-a face cu o atitudine răutăcioasă în general şi sunt surprins. Vreau să spun că sunt surprins".

"Şi nu aş vrea să am o atitudine ofensivă. Dar singura modalitate de supravieţuire este să fii ofensiv. Voi citi ştiri în New York Times care sunt tendenţioase. Eu ştiu când am succes. Cunosc victoria, da!", a adăugat Donald Trump.

Revista Time l-a intervievat pe Donald Trump la Casa Albă luni, cu o zi înainte ca preşedintele Statelor Unite să dispună destituirea directorului FBI, James Comey, stârnind polemici privind obstrucţionarea anchetei referitore la ingerinţele Rusiei în campania electorală americană.