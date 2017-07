Trump i-a cerut Theresei May să-i aranjeze o primire călduroasă în Marea Britanie?

Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi spus premierului britanic, Theresa May, că nu va veni într-o vizită în Marea Britanie fără garanția că va fi bine primit acolo, scrie publicația „The Sun on Sunday“, ce redă un dialog avut de cei doi lideri la recentul summit G20 desfășurat la Hamburg. ''În ultima vreme nu prea am avut o mare acoperire acolo, Theresa'', îi spunea Trump șefei guvernului de la Londra, făcând referire la ce scrie presa britanică despre el. ''Bine, dar știi cum este presa britanică!'', îi răspunde Theresa May în dialogul a cărui autenticitate nu este deocamdată confirmată de vreo altă sursă. ''Încă vreau să vin (în Marea Britanie), dar nu mă grăbesc'', spune Trump în continuare. ''Deci, dacă poți s-o aranjezi pentru mine, ar fi mult mai ușor (...) Nu voi veni decât atunci când o să știu că voi avea o primire mai bună'', explică președintele american în solicitarea calificată de „The Sun on Sunday“ drept ''nerușinată'' și în care el mai menționează că dorește o ''primire călduroasă''.

Trump și-a manifestat încă de la preluarea mandatului intenția de a efectua o vizită oficială în Marea Britanie, dar aceasta a fost între timp amânată până anul viitor. Circa două milioane de persoane au semnat în Marea Britanie o petiție în care se cere ca această vizită să fie anulată, iar unii parlamentari britanici au cerut ca Trump să nu susțină un discurs în fața Legislativului de la Londra. Theresa May a fost primul lider european primit la Casa Albă de Donald Trump, care a asigurat că va susține continuarea tradiționalei relații speciale dintre Londra și Washington și că va sprijini această țară în procesul ieșirii ei din Uniunea Europeană, el susținând în acest context încheierea cât mai rapidă a unui acord de liber schimb între SUA și Marea Britanie.