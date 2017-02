Trump: Presa este „duşmanul poporului“

Donald Trump şi-a arătat încă o dată dispreţul pentru presa americană, pe care o numeşte „duşmanul poporului”: a anunţat că nu va participa în acest an la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă. Vestea a venit la o zi după ce mai multor jurnalişti, de la anumite trusturi de presă pe care șeful de la Casa Alba le critică intens, nu li s-a permis accesul la o conferinţă organizată de purtătorul de cuvânt. Fiecare preşedinte american din ultimii 93 de ani a participat, cel puţin o dată, la Dineul Corespondenţilor, un eveniment anual la care iau parte atât jurnaliştii acreditaţi la Casa Albă, cât politicieni şI oameni de afaceri. Barack Obama a fost în fiecare an şi a făcut senzaţie cu discursuri pline de umor. Donald Trump a participat la Cina Corespondenţilor de mai multe ori, în calitate de om de afaceri. În 2011, chiar a fost ţinta ironiilor lui Barack Obama. „Donald Trump este aici în această seară. Nimeni nu e mai fericit, nimeni nu e mai mândru să încheie problema cu certificatul meu de naştere decât The Donald. Poate reveni la chestiuni care contează. Am falsificat aterizarea pe Lună? Ce s-a întâmplat la Roswell? Unde sunt Biggie şi Tupac? Puteţi spune ce vreţi despre domnul Trump, dar sigur va aduce o schimbare la Casa Albă. Să vedem!”, spunea Obama.