Trump ripostează la criticile venite din partea tatălui unui militar american musulman ucis în Irak

Candidatul republican Donald Trump a ripostat la criticile venite din partea tatălui unui militar american de religie musulmană care a căzut la datorie în Irak, răspunsul său stârnind un nou val de controverse, notează BBC News și ABC News.

Într-un discurs susținut la Convenția Națională Democrată, Khizr Khan, tatăl unui militar american l-a criticat dur pe Trump pentru propunerea de suspendare a vizelor de intrare pentru musulmanii care doresc să ajungă în Statele Unite și a afirmat că acesta " nu a sacrificat nimic și pe nimeni" pentru această țară.

"Cred că am făcut o mulțime de sacrificii," a declarat Trump într-un interviu pentru ABC News. "Lucrez din greu. Am creat mii și mii de slujbe, zeci de mii de slujbe, am construit multe clădiri mari (...) Am avut un succes uriaș. Cred că am făcut destule," a mai adăugat candidatul republican.

Aceste afirmaţii au fost ridiculizate pe rețelele sociale, utilizatorii folosind sintagma #TrumpSacrifices pentru a enumera dificultăți cum ar fi zborul la clasa economică și practicarea golfului pe un teren deschis publicului larg.

Mai mult, Trump a sugerat că mama militarului căzut la datorie în Irak nu a fost lăsată să vorbească, pentru ca nu îi permitea religia.

"Stătea acolo, nu avea nimic de spus. Probabil, poate că nu i s-a dat voie să aibă ceva de spus," a declarat Trump.

"Sacrificiu - Nu cred că știe ce înseamnă sacrificiu, semnificația cuvântului," a declarat Ghazala Khan, mama căpitanului Humayun Kahn, ucis într-un atentat cu vehicul-capcană în Irak în 2004. "Atunci când stăteam în picioare acolo, toată America a simțit durerea mea. Fără să spun un singur cuvânt. Toată lumea a simțit acea durere," a mai spus ea într-un interviu pentru ABC News.

Paul Rieckoff, fondatorul și directorul organizației Veteranilor Americii din Irak și Afganistan, un grup nepartizan cu aproape 200.000 de membri, a catalogat drept "insultătoare, prostescă și ignorantă," comparația făcut de Trump între sacrificiile lui și cele ale cuiva precum Khan.