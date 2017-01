Trupa AC/DC, sursă de inspiraţie

O versiune a jocului Monopoly inspirată din istoria trupei AC/DC va fi lansată pe piaţă în luna august. Denumită Collector\'s Edition Monopoly, noua versiune va avea la bază acelaşi concept care a stat la baza lansării altor variante ale jocului Monopoly, inspirate de istoricul trupelor americane Metallica şi Kiss. Atât pionii, cât şi provocările cu care se vor confrunta utilizatorii noului joc vor avea la bază diverse aspecte legate de istoria muzicală a trupei australiene. Noul joc conţine numeroase locuri internaţionale şi le oferă utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra, a vinde şi a schimba albume ale trupei AC/DC. Jucătorii pot să îşi îmbunătăţească proprietăţile prin intermediul unor albume ale trupei australiene, premiate cu discul de aur şi discul de platină. Pionii din joc iau forma unor tunuri, inspirate din piesa ”For Those About To Rock”, unor pachete de dinamită inspirate din piesa ”T.N.T.”, unor clopote inspirate din piesa ”Hells Bells”, unor săgeţi în formă de fulger inspirate din piesa ”Thunderstruck”, celebrelor pălării purtate de chitaristul Angus Young în videoclipul piesei ”School Days” şi a unor pachete de bani inspirate din piesa ”Money Talks”.

La începutul acestei luni, trupa americană Metallica a anunţat că va lansa o versiune proprie a jocului Monopoly, denumită Monopoly Collector\'s Edition Metallica. Jocul poate fi deocamdată achiziţionat doar din magazinul virtual existent pe site-ul oficial al trupei americane.

Jocul Monopoly a fost realizat de Charles Darrow, în 1933 şi are la bază străzile din Atlantic City, localitate din statul american New Jersey. Imaginile, culorile şi proprietăţile din Monopoly sunt populare peste tot în lume şi sunt adevărate simboluri ale culturii pop.