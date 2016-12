Trupa Alice In Chains va lansa un nou album, în septembrie

Formaţia americană grunge a finalizat înregistrările pentru cel mai recent material discografic ce va fi lansat în luna septembrie. Acesta va fi primul album al trupei după decesul fostului solist Layne Staley, în 2002. Pentru înregistrările acestui material, trupa Alice In Chains a apelat la William DuVall, solistul trupei Come With The Fall. “Este o mare realizare. M-am alăturat unui grup care are o identitate puternică şi o moştenire puternică\"” a declarat William DuVall pentru cotidianul “The Los Angeles Times”. Layne Staley, fostul solist al trupei Alice In Chains, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Los Angeles, în aprilie 2002, din cauza unei supradoze. Trupa a decis să se reunească în 2005, după ce a susţinut o serie de concerte de caritate, cu mai mulţi solişti invitaţi.

Trupa Alice In Chains este o trupă rock americană, înfiinţată în Seattle, în 1987, de chitaristul Jerry Cantrell şi de solistul Layne Staley. Deşi a fost asociată cu genul grunge, stilul trupei a încorporat numeroase elemente de heavy metal. Trupa a devenit celebră pe plan mondial şi a făcut parte din curentul grunge de la începutul anilor 1990, alături de nume sonore ale acestui gen, precum Nirvana, Pearl Jam şi Soundgarden. Alice In Chains a fost una din cele mai de succes formaţii ale anilor \'90 şi a vîndut peste 14 milioane de albume numai în SUA, a lansat două albume ce au ajuns pe prima poziţie în clasamentul Billboard 200 cu “Jar of Flies” şi “Alice In Chains” şi a primit şase nominalizări la premiile Grammy.