Trupa americană Down deschide concertul AC/DC din România

Trupa americană de heavy-metal Down, din care face parte şi cunoscutul Phil Anselmo (ex-Pantera), este cea de-a doua formaţie care va cânta în deschiderea concertului AC/DC de la Bucureşti, programat pe 16 mai, în Piaţa Constituţiei. Anselmo şi colegii lui vor urca pe scenă înaintea trupei Iris.

Down a fost înfiinţată în 1991 şi s-a bucurat de succes chiar de la primul album, care a fost premiat cu un Disc de Platină pentru vânzări.

Concertul AC/DC de la Bucureşti, care va începe la ora 18.00, este inclus în turneul Black Ice, care promovează cel mai nou album al legendarei trupe australiene.

Recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock şi heavy metal, trupa AC/DC a fost formată în 1973, de către fraţii Angus şi Malcolm Young. Cu un sound şi o prezenţă scenică specifică, grupul a devenit faimos prin albume precum „Let There Be Rock\" (1977), „Highway to Hell” (1979) şi „Back in Black\" (1980), ultimul fiind vândut în 42 de milioane de exemplare, în întreaga lume.