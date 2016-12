Trupa „Amorphis” revine în România

Renumita trupă „Amorphis” va reveni în România, pentru a susţine un concert la „Hala de Muzică” din capitală, pe data de 29 octombrie. Recitalul grupului finlandez face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al trupei, intitulat „Skyforger”. Biletele pentru concert au preţul de 85 de lei, dacă sînt cumpărate în avans şi 95 de lei - în seara evenimentului. Tichetele sînt disponibile în reţeaua magazinelor Diverta şi Germanos, precum şi online, pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.myticket.ro şi www.eventim.ro.

Înfiinţată la Helsinki, în 1990, „Amorphis” a evoluat constant. Grupul s-a remarcat în anul 1994, cu materialul discografic „Tales from the Thousand Lakes”. Au urmat albume precum „Elegy” (1996), „Tuonela”(1999), „Am Universum” (2001) şi „Far from the Sun” (2003). În 2004, Paul Koskien, solistul grupului, a decis să părăsească trupa din motive personale, lăsînd formaţia cu dificila sarcină de a găsi o nouă imagine şi voce. Tomi Jousten, din trupa „Sinisthra”, s-a dovedit a fi alegerea perfectă. Noul album, „Eclipse”, a primit critici pozitive şi, împreună cu piesa „House of Sleep”, a ajuns pe primul loc în topurile finlandeze, pentru prima dată în istoria formaţiei. Succesorul lui „Eclipse” a fost lansat în 2007 - „Silent Waters”. În luna noiembrie a anului trecut, „Amorphis” s-a retras în studio pentru înregistrarea celui de-al nouălea album, „Skyforger”.

„Amorphis” a mai concertat în România în 2006, la festivalul „ARTmania”, de la Sibiu, iar în 2008, la Romexpo, alături de trupa „Haggard”.