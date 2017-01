Trupa Arctic Monkeys, cîştigătoare la Mercury Prize

Formaţia Arctic Monkeys, care a devenit faimoasă datorită Internetului şi a doborît toate recordurile de vînzări cu albumul de debut, a primit trofeul Mercury Prize la secţiunea Cel mai bun album britanic al anului. "Este vorba de melodii bune, asta încercăm să facem", a declarat solistul Alex Turner, în momentul în care grupul a acceptat premiul în valoare de 35.000 de dolari.

Juriul Mercury Prize se joacă cu controversele în fiecare an, alegînd mai degrabă cîştigători neconvenţionali decît formaţii care au avut succese răsunătoare în topurile muzicale. Cu toate acestea, atribuirea trofeului formaţiei Arctic Monkeys a fost o excepţie, avînd în vedere că trupa a stabilit, în ianuarie, un record britanic în ceea ce priveşte albumul de debut cu cele mai rapide vînzări. "Whatever People Say I Am, That's What I Am Not" s-a vîndut în peste 363.700 de copii în prima săptămînă de la lansare. Chiar şi Alex Turner s-a declarat uimit de cîştigarea trofeului. "În mod normal, premiul nu merge la o formaţie care a vîndut atît de multe albume aşa cum am făcut noi. Însă, sîntem încîntaţi că l-am primit", a spus el.

Arctic Monkeys a distribuit CD-uri gratuite cu muzica grupului la primele sale concerte, muzica sa circulînd iniţial mai mult pe Internet. Pentru Mercury, premii acordate prima oară în 1992, calitatea muzicii şi nu numărul de albume vîndute reprezintă cel mai important criteriu de apreciere.