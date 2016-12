Trupa Arctic Monkeys, favorită la gala New Musical Express

Trupa britanică Arctic Monkeys a primit şapte nominalizări la gala premiilor decernate de revista New Musical Express - NME Awards 2012 - care va avea loc pe 29 februarie la Londra. Formaţia Arctic Monkeys va concura inclusiv la categoria Cea mai bună trupă britanică alături de trupele Kasabian, Bombay Bicyle Club, The Horrors şi Muse. Acelaşi grup a fost nominalizat şi la categoria Cel mai bun album pentru „Suck It and See” şi Cel mai bun cântec pentru „The Hellcat Spangled Shalala”. La categoria Cel mai bun grup internaţional au fost nominalizate trupele Arcade Fire, Foo Fighters, Justice, Odd Future şi The Strokes.

La categoria Cel mai bun album au fost nominalizate materialele discografice „Suck It And See” (Arctic Monkeys), „Skying” (The Horrors), „Noel Gallagher\'s High Flying Birds” (Noel Gallagher\'s High Flying Birds), „Let England Shake” (PJ Harvey) şi „What Did You Expect From The Vaccines?” (The Vaccines). Trupele Kasabian, Muse şi Florence & The Machine au primit fiecare trei nominalizări. Florenche Welch, solista grupului Florence & The Machine, a fost nominalizată la categoria Cel mai bun cântăreţ solo alături de Adele, Frank Turner, Laura Marling, Miles Kane şi Noel Gallagher. De altfel, Noel Gallagher va fi recompensat cu Godlike Genius Prize în cadrul galei NME Awards 2012 şi va concura la alte patru categorii de premii, inclusiv la categoria Cel mai bun album pentru „Noel Gallagher\'s High Flying Birds” şi „Eroul anului”. În schimb, fratele său Liam Gallagher nu s-a descurcat la fel de bine în 2011 şi a fost nominalizat la categoria Personajul negativ al anului, iar trupa sa, Beady Eye, a fost nominalizată la categoria Cea mai proastă trupă. Gala NME Awards 2012 va avea loc la Brixton O2 Academy din Londra pe 29 februarie.