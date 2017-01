Trupa Arctic Monkeys plănuieşte un al patrulea album

Membrii trupei britanice, care anul acesta au lansat albumul “Humbug”, plănuiesc deja un al patrulea material discografic. Bateristul trupei a dezvăluit că el şi colegii săi au discutat deja despre înregistrarea următorului album, cu toate că plănuiesc să ia o pauză înainte de a se apuca de lucru. Matt Helders a mai declarat pentru BBC 6 Music că trupa, care în prezent se află în turneu în Marea Britanie, intenţionează să selecteze potenţialele piese ce ar putea fi incluse pe următorul album. “Deja discutăm despre când vom reintra în studioul de înregistrări, însă încă mă simt bine în turneu”, a afirmat Matt Helders.

“Humbug”, cel de-al treilea material discografic al trupei, a fost lansat în luna august. Arctic Monkeys este o trupă britanică indie, formată în 2002, care îi are ca membri pe Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders şi Nick O\'Malley. Formaţia s-a bucurat de succes odată cu lansarea primului său single, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, care a ajuns pe locul întâi în topul UK Singles. Albumul de debut, “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not”, lansat în ianuarie 2006, a fost, la acel moment, cel mai bine vândut material discografic din istoria industriei muzicale britanice.