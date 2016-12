Trupa Backstreet Boys revine cu un nou album, în octombrie

Membrii trupei Backstreet Boys revin în atenţia publicului cu un nou album, intitulat ”This Is Us”, al nouălea material de studio al formaţiei, ce va fi lansat pe 6 octombrie. Primul extras pe single de pe album este piesa ”Straight Through My Heart”, care a fost de curînd lansată pe pagina MySpace a formaţiei şi poate fi auzită şi la posturile de radio. Noul album va cuprinde 11 piese. Membrii formaţiei, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell şi AJ McLean, au contribuit la compunerea şi producerea pieselor de pe album. Acestora li s-au alăturat şi Max Martin, T-Pain, RedOne, Soulshock & Karlin, Jim Jonsin şi Claude Kelly. ”Întotdeauna încercăm să ridicăm ştacheta pe cît posibil”, a declarat Howie Dorough pentru Billboard.com. ”Întotdeauna am fost o formaţie Pop / R&B. Piesele noastre se concentrează pe melodii bune şi armonii plăcute”, a acontinuat acesta.

Formaţia Backstreet Boys a vîndut peste 76 de milioane de albume în întreaga lume, în cei 12 ani de la debut. Chiar dacă trupa nu mai este la fel de premiată cu discuri de platină ca în anii \'90, Howie Dorough spune că el şi colegii săi nu-şi fac griji pentru locul ocupat pe scena Pop. Pe 27 septembrie, Backstreet Boys va lansa, în Singapore, un turneu mondial, urmînd să ajungă şi în Europa, în perioada 30 octombrie - 6 decembrie.