Trupa Beastie Boys a primit 1,7 milioane de dolari

Grupul Beastie Boys a primit compensaţii de 1,7 milioane de dolari de la o companie de băuturi energizante, pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce membrii trupei au depus plângere în justiţie, susţinând că mai multe cântece ale lor au fost folosite fără permisiune într-o reclamă. Avocatul grupului hip-hop, Kevin Puvalowski, a solicitat compensaţii de cel puţin două milioane de dolari de la compania Monster Beverage Corp., care a recunoscut că a utilizat fără permisiune cântecele rapperilor într-un material video din 2012, realizat în memoria fostului membru fondator al trupei, Adam ”MCA” Yauch, decedat în acelaşi an. Avocatul apărării, Reid Kahn, a susţinut că clienţii săi au crezut în mod fals că aveau autoritatea de a utiliza muzica trupei Beastie Boys, solicitând juraţilor de la Curtea Federală din Manhattan să nu penalizeze compania pe care o reprezintă cu o sumă mai mare de 125.000 de dolari.

Juraţii au stabilit, după un proces de opt zile, plata unei despăgubiri de 1,7 milioane de dolari, după ce membrii rămaşi ai grupului, Michael ”Mike D” Diamond şi Adam ”Ad-Rock” Horovitz, au declarat, în calitate de martori, că i-au promis lui Adam ”MCA” Yauch să lupte împotriva oricărei exploatări abuzive a muzicii grupului. Juraţii au acordat suma de 120.000 de dolari pentru fiecare dintre cele zece încălcări ale drepturilor de autor. În plus, s-a acordat jumătate de milion de dolari pentru folosirea nepermisă a imaginii trupei. Procesul a fost iniţiat în 2012 şi are la bază o reclamă produsă pentru o competiţie anuală de snowboarding pe care Monster Beverage o organizează şi sponsorizează în Canada, intitulată ”Ruckus in the Rockies”. Reclama conţinea un remix al unor piese lansate de-a lungul anilor de Beastie Boys, inclusiv ”Sabotage”, ”So What'cha Want” şi ”Make Some Noise”. Reclama includea la final sintagma ”RIP MCA”, în traducere „Odihneşte-te în pace, MCA“. Adam Yauch, membru al grupului Beastie Boys, care folosea adeseori pseudonimul ”MCA”, a murit cu o zi înainte de debutul acelei competiţii de snowboarding, după ce a pierdut lupta cu cancerul.

Iniţial, grupul Beastie Boys a cântat punk rock, dar curând a abordat muzica rap, în perioada în care acest stil cucerea teren pe străzile din New York şi în cluburile underground de la începutul anilor '80. Albumul cu care a devenit cunoscut grupul, ”Licensed to Ill”, a fost lansat în 1986 şi a inclus hiturile ”Fight for Your Right” şi ”Brass Monkey”. Au urmat ”Paul's Boutique” în 1989, ”Ill Communication” în 1994, cu single-ul ”Sabotage”, şi ”Hello Nasty” din 1998, care a inclus hitul ”Intergalactic”. De-a lungul anilor, Beasties au alternat stilurile muzicale, dar fanii le-au rămas loiali. Au lansat patru albume care s-au clasat pe primul loc în topurile muzicale şi au câştigat trei premii Grammy.