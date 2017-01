Trupa „Biondo” din Suedia a obţinut cel mai mare punctaj la cea de-a doua semifinală Eurovision

Trupa „Biondo” din Suedia a cîştigat cel mai mare punctaj, 278 de puncte, pentru piesa „Shine”, la cea de-a doua semifinală a selecţiei naţionale Eurovision, care a fost difuzată în direct, sîmbătă seara, la TVR1. Piesa „Shine” a fost urmată de „Seven Days”, interpretată de Paula Seling şi „Provincialii”, care a primit 228 de puncte. Alte patru piese s-au calificat în finala naţională, dintre cele 12 melodii intrate în concurs în cea de-a doua semifinală. Astfel, merg mai departe Nicola cu „Fairytale Story”, „Zero” şi Marius Moga cu piesa „Come this Way” şi trupa „VH2” cu „Follow Me”. De asemenea, Cătălin Josan s-a calificat în finală cu piesa „Run Away”, după ce, săptămîna trecută, a devenit finalist cu melodia „When We’re Together”, compusă de Marius Moga. Josan a spus că va hotărî cu ce piesă va concura în finală. În cazul în care artistul alege să participe doar cu o piesă în această etapă, la finala naţională vor concura doar 11 piese, potrivit organizatorilor.

Cîştigătorii semifinalei de sîmbătă seara au fost aleşi prin votul publicului şi prin cel al juriului, din care au făcut parte, printre alţii, Mădălin Voicu, secretar al Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaţilor, cîntăreaţa Dida Drăgan, membră în Consiliul de administraţie al TVR, Victor Socaciu, cîntăreţ şi compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cîntăreţul Marcel Pavel.

Piesele selectate sîmbătă seara vor concura în finală cu artiştii selectaţi în urma primei semifinale: Nico şi Vlad Miriţă cu „Pe o margine de lume”, Leo Iorga şi „Pacifica” cu „Prea mici sînt cuvintele”, Simona Nae cu „The Key of Life”, La Gaylia Frazier din Suedia cu „Dr Frankenstein” şi Tabasco cu „Love Is All I Need”.

Pe data de 23 februarie va fi desemnată piesa care va reprezenta România la Belgrad, în semifinala internaţională Eurovision din 20 mai. Reprezentanţii României se vor înfrunta cu muzicieni din alte 18 ţări, printre care Finlanda, Grecia, Irlanda, Israel, Polonia, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, Olanda, Moldova, Azerbaidjan sau Rusia. Pentru prima dată în istoria Eurovisionului, vor fi două semifinale internaţionale, iar în cea de-a doua, din 22 mai, vor concura alte 19 ţări, printre care Croaţia, Danemarca, Bulgaria, Portugalia, Ucraina, Elveţia, Macedonia, Islanda, Cipru, Letonia, Belarus, Ungaria. Finala internaţională va avea loc tot la Belgrad, pe 24 mai. Anul trecut, România a fost reprezentată în finala internaţională de trupa „Todomondo”, cu piesa „Liubi, Liubi, I Love You”, şi s-a clasat pe locul 13.