Trupa Bon Jovi, în turneu mondial din februarie 2010

Longeviva trupă americană va susţine, începînd din februarie 2010, un turneu mondial pentru promovarea noului album intitulat “The Circle”, care va include 135 de spectacole în 30 de ţări. Biletele pentru concertele din cadrul turneului, care va începe în Seattle şi va dura aproximativ doi ani, vor fi puse în vînzare pe 9 noiembrie. Turneul va include o rezidenţă de cel puţin cinci concerte în iunie 2010 pe stadionul O2 din Londra. Lista concertelor nu a fost anunţată în totalitate, primele 40 de concerte fiind stabilite în oraşe americane şi britanice.

Albumul “The Circle”, al 14-lea din discografia de 25 de ani a trupei, va fi lansat pe 12 noiembrie. Primul single de pe acesta, piesa “We Weren’t Born To Follow”, a fost lansată în urmă cu o săptămînă. Trupa americană este unul dintre cele mai importante nume ale muzicii rock din toate timpurile. A cîştigat mai multe premii Grammy şi a vîndut peste 120 de milioane de discuri, iar la concertele sale au asistat aproximativ 34 de milioane de fani. Cel mai valoros album lansat de Bon Jovi este considerat “Slippery When Wet” din 1986, pe care se află hit-urile “Livin\' on a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” şi “Wanted Dead or Alive”.